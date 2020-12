Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Diego Pinto, associé et co-fondateur d’e-Lawyers, cabinet spécialisé dans les droits d’e-sport, nous a parlé de la importance et urgence de la reconnaissance des sports électroniques en termes d’investissements et d’économie. Aujourd’hui, l’e-sport au Chili ne disposent pas de la reconnaissance voulue pour réglementer les pratiques des particuliers, habilitation fraude potentielle et pratiques déloyales. Pour mettre fin à cela, le conseiller juridique met le sujet de la conversation sur la table avec sa signature.

Au Chili, l’entité chargée de déclarer une activité sportive est le “Panneau de reconnaissance” du Ministère des Sports. Selon la La loi 20.686 dicte, l’attribution dudit ministère est “Reconnaître, pour les programmes de son secteur et à toutes fins légales, une activité physique comme sport ou spécialité sportive”. Aujourd’hui, parmi les points à considérer pour qu’un sport soit reconnu comme tel par le gouvernement, il faut qu’il réponde à certains critères qui, selon une résolution du Sous-secrétariat du Sport, ne sont pas remplis:

• Activité physique humaine: «Les manifestations d’activité physique dans les jeux électroniques décrits ne sont pas susceptibles d’être classées comme telles, conformément aux dispositions du Règlement de reconnaissance fondée d’une activité physique en tant que mode sportif ou spécialité.

• Réglementation de l’activité: «La grande diversité des contenus et des formats existants rend les jeux très différents les uns des autres, rendant impossible la standardisation d’une réglementation permettant l’identification de l’Esport, élément essentiel pour la conformation d’une modalité sportif.”

• Risque manifeste pour la vie: “Le panel a pu vérifier l’existence d’une littérature scientifique faisant référence à une catégorie pathologique appelée trouble du jeu, ou trouble du jeu en espagnol, incorporée par l’OMS.”

• Facteurs de chance: “La multiplicité des jeux inclus dans la dénomination Esports rend matériellement impossible pour ce Panel de souligner que des facteurs de hasard sont introduits dans sa programmation.”

«Le ministère des Sports n’est pas très au courant des sports électroniques. La seule résolution que j’ai trouvée date de 2019 et établit que les paramètres sportifs n’étaient pas applicables à l’e-sport, nous sommes donc beaucoup plus éloignés par rapport aux autres pays ” -Diego Pinto

Cependant, Pinto souligne, L’argument le plus complexe à débattre est lié à la quantité variée de jeux vidéo potentiellement classables comme Esports, parmi lesquels le genre Fighting, MOBA, shooter, entre autres. «La difficulté de créer une réglementation harmonieuse dans les sports électroniques semble être matériellement impossible. Cependant, il existe d’autres alternatives réglementaires », assure le conseiller. Au niveau du droit, bien que dans des endroits comme Corée du Sud, Chine, États-Unis ou France Les sports électroniques ne sont pas reconnus comme une discipline officielle, s’il existe des réglementations nationales concernant les agents impliqués. La Corée du Sud et la France ont pour leur part commencé par la réglementation des contrats de travail et des normes de base, par exemple.

Enfin, le conseiller juridique indique que la meilleure chose pour le Chili n’est pas la reconnaissance de l’esport en tant que sport et maintenant, bien “Dans la légalité appliquée, cela tuerait la plupart des petites équipes” il faut plutôt progresser autour de la reconnaissance des sports électroniques dans un cadre défini, en termes de marché, d’investissement et d’économie. Ensuite, lorsque ce marché évolue, commencez par la réglementation.

Cet article a été réalisé avec l'aide du cabinet E-avocats

