Très peu peuvent rivaliser avec le smartphone chinois à ce prix.

le PETIT X3 Peut être le vôtre pour seulement 138 euros grâce à cette offre AliExpress. On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Nous sommes avant tout un minimum historique, il vous suffit d’appliquer le coupon CADEAU12.

Utilisation du coupon CADEAU12 vous obtiendrez ce prix avantageux.

Le smartphone de POCO arrive avec un grand écran 120 Hz, un des Processeurs de jeu Qualcomm et une batterie de 5 160 mAh. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez le POCO X3 au meilleur prix

Savoir plus: POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

L’appareil chinois a un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur qui vous permettra de déplacer facilement des applications exigeantes. Le POCO X3 abrite également 4 caméras à l’arrière et une batterie qui atteint 5 160 mAh.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 5160 mAh avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC