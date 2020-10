Vous pouvez obtenir un bon milieu de gamme pour moins que prévu.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez prendre le realme 6i pour seulement 148 euros.

Nous ne parlons pas du modèle de base, mais de la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sans aucun doute, quelques chiffres intéressants pour un terminal qui coûte moins de 150 euros.

Le terminal realme a un panneau IPS de 6,5 pouces, l’un des processeurs Helio de MediaTek et 4 caméras arrière.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le milieu de gamme chinois.

Achetez le realme 6i au meilleur prix

Le mobile de Realme a un Écran IPS de 6,5 pouces et résolution HD +. Votre cerveau est l’un des processeurs de MediaTek, le Helio G80.

Ce realme 6i dispose également de 4 caméras arrière et d’une batterie qui atteint 5000 mAh.

MediaTek Helio G80 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,5 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide sur prise 18 W 3,5 mm, NFC