Profitez d’une façade sans interruption grâce au mécanisme pop-up de cet appareil.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il Honor 9X peut être à toi pour juste 146 euros grâce à cette offre. Il vient dans sa version de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage et tu peux choisir expédition depuis l’Espagne pour raccourcir les temps d’attente.

Le terminal Honor a un écran qui dépasse 6,5 pouces et un design vraiment attrayant. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

Achetez le Honor 9X au meilleur prix

L’appareil chinois arrive avec une dalle IPS de 6,59 pouces et une résolution Full HD + qui occupe pratiquement tout le front. Il n’y a pas d’interruptions, pas d’entaille ou de trou, car la caméra frontale est dans son mécanisme rétractable. Le résultat? Une façade propre et vraiment frappante.

Dans ses tripes se trouve l’un des processeurs de Qualcomm, le Huawei HiSilicon KIRIN 710. Vous pouvez le trouver à côté des versions de 6 Go, 8 Go et 12 Go de mémoire RAM. Vous aurez également la possibilité de choisir entre des modèles de 128 Go et 256 Go de stockage.

Huawei HiSilicon KIRIN 710F 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Full HD IPS 6,59 ″ + 3 caméras arrière Batterie 4000 mAh Prise casque, radio FM

L’appareil chinois a 3 capteurs sur son dos: un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels avec 116 ° de vision et un capteur de 2 mégapixels pour le mode reatrato. Dans la caméra pop-up à l’avant, un capteur de 16 mégapixels.

On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 4 000 mAh. Comme nous l’avons souligné dans leur analyse, il durera toute la journée même si vous êtes un utilisateur exigeant. Le terminal Honor dispose également d’une prise casque traditionnelle et même d’une radio FM, une fonctionnalité difficile à trouver aujourd’hui. Qu’allez-vous demander d’autre pour moins de 150 euros?

