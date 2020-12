Netflix maintient un test bêta pour son application Android, mais celui-ci Il n’est pas disponible directement car il n’apparaît pas sur Google Play. Voulez-vous y accéder? Il est possible de participer au test à partir d’une invitation bêta, nous vous expliquons comment le faire.

Google propose un système de test pour les applications depuis 2016: avec les bêtas, tous les développeurs ont la possibilité de donner accès aux versions inachevées pour que les utilisateurs vérifient qu’ils fonctionnent correctement. Et ils sont aussi une porte ouverte à essayez de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles dans les applications, une grande partie des logiciels déjà établis a une version bêta dans la boutique Android. Parfois, il est visible (un avis dans l’onglet Google Play) et est masqué sous l’invitation.

Inscrivez-vous facilement à la version bêta de Netflix

Les développeurs peuvent tester leurs applications sur Google Play de trois manières: test interne (uniquement des développeurs et une équipe minimale), test fermé (bêta sur invitation) et essai ouvert (l’accès apparaît sur Google Play). Netflix effectue ses tests sous le deuxième modèle. Et il suffit de connaître l’URL qui permet de s’inscrire aux tests pour entrer dans le groupe d’utilisateurs qui recevront en premier les actualités de l’application.

Comme toujours avec les bêtas, vous devez garder à l’esprit que le test de logiciels inachevés peut empêcher les services Netflix de fonctionner correctement. Nous testons sa version bêta depuis un moment et nous pouvons dire qu’elle est assez stable, mais on ne sait jamais. Que vous voulez toujours essayer la version bêta de Netflix? Faites ce qui suit:

Cliquez sur ce lien (mobile ou desktop), il vous faudra accéder à la beta sous invitation. Vous n’avez besoin de personne pour vous inviter, le processus d’activation est ouvert. Assurez-vous que vous êtes connecté au navigateur avec le Compte Google que vous utilisez dans le Play Store. Cliquez sur le bouton «Devenir testeur». Vous serez automatiquement entré en version bêta.

Netflix mettra à jour votre application vers la dernière version bêta. Depuis ce moment vous recevrez toujours l’application lors des tests. Si vous souhaitez quitter la version bêta, accédez simplement à l’onglet Netflix sur Google Play depuis votre mobile et faites défiler jusqu’à “ Vous êtes un testeur bêta ”. Cliquez sur le message «Quitter» et vous ne recevrez plus la version d’essai.

La plupart des fonctionnalités expérimentales sont généralement activées en premier dans la version bêta; pas toujours globalement car Netflix les active parfois de manière sélective et via ses serveurs. Néanmoins, s’inscrire à la version bêta implique de devancer ceux qui installent l’application sous sa forme stable. Pour toujours avec le risque que la version bêta ne fonctionne pas correctement, il doit être considéré.

