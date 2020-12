Guide avec toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter sur WhatsApp: fonctionnement, magasins disponibles et sécurité des achats in-app.

Écrit par Beatriz Alcántara sur WhatsApp

WhatsApp, la plateforme de messagerie la plus populaire de la planète, n’est plus uniquement utilisée pour communiquer avec d’autres utilisateurs. Accueillons cordialement le “chariot”, une fonctionnalité d’achat de WhatsApp qui a fini par résister aux services de commerce électronique comme Amazon.

Si auparavant vous n’aviez pas à quitter votre domicile pour effectuer l’achat, vous n’avez plus besoin ou quittez l’application WhatsApp, vous pouvez demander une commande directement à partir d’un chat.

Étant une nouvelle fonctionnalité, vous ne savez peut-être pas très bien comment faire du shopping sur WhatsApp.

Pour mettre fin à tous les doutes possibles, nous avons préparé ce guide complet dans lequel nous verrons comment fonctionnent les achats sur WhatsApp, quels magasins sont disponibles et la sécurité des opérations, entre autres aspects clés de l’outil. Allons-y!

Savoir plus: 5 choses à garder à l’esprit concernant les paiements sur WhatsApp

Comment fonctionnent les achats sur WhatsApp?

Beaucoup de rumeurs avaient été faites sur l’intégration d’une fonction d’achat dans WhatsApp. Des mois plus tard, tout était confirmé: WhatsApp allait ajouter le bouton d’achat direct pour tous les utilisateurs.

L’outil est déjà officiellement arrivé sur la plateforme, ce qui nous a permis de savoir de près comment un bouton appelé à révolutionner l’utilisation de cette application de messagerie populaire.

Plus précisément, ce que WhatsApp a fait a été ajouter le bouton du panier à WhatsApp Business, la version du service destinée aux entreprises et aux entreprises. Malgré cela, n’importe quel utilisateur peut utiliser cette application, surtout maintenant qu’elle a des achats intégrés.

Savoir plus: WhatsApp Business: tout ce que vous pouvez faire avec et non avec WhatsApp normal

Suite à l’introduction de cette fonctionnalité, les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits via WhatsApp doivent télécharger un catalogue avec tous vos produits et leurs prix respectifs, en plus de activer l’option de panier de l’achat dans leurs profils.

Ainsi, si vous entrez dans le chat d’une entreprise et que vous cliquez sur le bouton boutique -coin supérieur droit-, vous pourrez consulter l’intégralité de son catalogue. Si un produit vous intéresse, vous n’aurez plus qu’à sélectionnez “Ajouter au panier” afin qu’il rejoigne votre panier WhatsApp.

Lorsque vous avez terminé d’ajouter des produits au panier, cliquez sur le bouton du panier – en haut à droite – pour voir tout ce que vous allez acheter. Ceci est une liste provisoire, vous pouvez toujours ajouter de nouvelles unités ou supprimer des éléments qui ne vous intéressent plus.

Une fois l’achat dans WhatsApp terminé, cliquez sur le bouton Envoyer – coin inférieur droit – pour vous envoyer toutes les informations de votre achat au magasin, qui le recevra sous forme de message.

Vous avez encore le temps de modifier l’achat, car vous pouvez modifier le message que vous enverrez au magasin. Comment pouvez-vous discuter avec le vendeur, Profitez-en pour poser d’éventuelles questions sur leurs produits.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, le processus consiste simplement à choisir les produits d’un magasin, à les ajouter à votre panier et à envoyer un message à l’entreprise avec les détails de votre achat.

En attendant l’arrivée des paiements WhatsApp à tous les utilisateurs, le mode de paiement pour les achats intégrés doit d’accord avec le vendeur.

Dans quels magasins puis-je l’acheter et comment les trouver?

Nous avons déjà vu que ce doit être le propres magasins ceux qui activent l’option d’achat -ou panier– dans vos profils d’entreprise. De plus, ils doivent ajouter le catalogue de leurs produits avec toutes les informations nécessaires aux utilisateurs.

Pour savoir si vous pouvez acheter auprès d’une entreprise avec un profil Web WhatsApp, vous devriez regarder si vous avez ou non le bouton Store dans le coin supérieur droit, car cela indique que vous avez ajouté une liste de produits disponibles.

Comme il s’agit d’une fonctionnalité entièrement nouvelle sur la plate-forme, WhatsApp ne dispose pas encore d’une liste complète de tous les magasins qui ont rejoint l’initiative.

Cependant, nous savons que les magasins aiment Leroy Merlin et Alcampo ils ont déjà des profils d’entreprise sur WhatsApp Business, nous pouvons donc nous attendre à ce que activer le bouton panier dans un proche avenir.

En cas de doute, nous répétons, vous ne devriez regardez la présence du bouton catalogue dans le coin supérieur droit d’une discussion d’entreprise. S’il est disponible, vous avez un moyen gratuit d’acheter dans ce magasin.

Y a-t-il des frais supplémentaires?

Non, achetez via WhatsApp Business avec votre fonction de panier cela n’a aucun coût supplémentaire pour vous en tant qu’utilisateur. Ajoutez au panier les produits qui vous intéressent du catalogue d’un magasin, convenez avec le vendeur du mode de paiement et envoyez-lui un message avec tous les détails de la commande.

A tout moment vous pourrez connaître le coût total de l’achat que vous allez faire au sein de WhatsApp, qui n’aura aucun montant supplémentaire pour le fait d’acheter sur la plateforme.

Est-il sûr d’acheter sur WhatsApp?

Bien qu’il y ait toujours eu des doutes sur WhatsApp, le service de messagerie a notamment amélioré la sécurité ces dernières années. Par conséquent, vous pouvez passer une commande sur WhatsApp Web sans crainte d’éventuelles failles de sécurité qui compromettent vos données.

Vous devez faire attention aux magasins dans lesquels vous allez passer une commande via WhatsApp, comme cela se produit sur d’autres plates-formes de commerce électronique. Vérifiez la réputation de l’entreprise, les notes des autres utilisateurs et posez-lui toutes les questions que vous avez par rapport à la commande avant de la confirmer.

Savoir plus: Les boutiques en ligne sont-elles fiables? Tout en détail

Plus tard, en cas de problème, vous pouvez toujours montrer comment s’est déroulé le processus d’achat avec le vendeur avec les messages échangés entre eux. Pour cela, il est important que vous fassiez une copie de sauvegarde de WhatsApp pour pouvoir reprendre la conversation si vous en avez besoin.

Le panier WhatsApp est une réalité, ce qui fait de la plateforme de messagerie une nouvelle option pour effectuer des achats en ligne. Si vous souhaitez acheter en toute sécurité sur WhatsApp, il vous suffit d’appliquer les mêmes pratiques qu’avec les autres boutiques en ligne, notamment en ce qui concerne acheter auprès d’entreprises en qui vous avez déjà confiance.