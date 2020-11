Stadia a un an et se réjouit en grand avec une version iOS, Destiny 2 gratuit pour tout le monde et plus encore.

Écrit par Christian Collado

Manzana a décidé d’empêcher les propriétaires d’iPhone et d’iPad de ne pas pouvoir profiter de leurs abonnements aux plateformes de jeux en streaming depuis leurs appareils. Mais Google, comme Microsoft, a trouvé une option alternative qu’Apple ne pourra pas bloquer, et avec laquelle il apportera Stadia aux appareils de la pomme mordue.

Comme Google l’a lui-même annoncé sur le subreddit Stadia, sa plateforme de streaming de jeux depuis le cloud sera disponible sur iOS. Pas avec une application native comme celle d’Android, puisque Apple ne le permettrait pas, mais via un application Web accessible depuis le navigateur.

Jouer à Stadia depuis iOS sera enfin possible

Selon l’entreprise, ils ont travaillé sur un Version Stadia pour iOS via l’application Web. Bien que dans le passé, ces types d’applications n’étaient pas aussi puissants que les applications natives, puisqu’ils n’avaient pas accès à toutes les ressources du système d’exploitation et de l’appareil, au fil des ans, l’architecture des navigateurs a évolué pour fournir développeurs la possibilité de créer des applications Web beaucoup plus complètes et avancées.

Dans le cas de Stadia, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad auront la possibilité de lire tous les titres disponibles sur Stadia à partir de vos appareils pour la première fois accéder à ladite application via le navigateur.

Google indique que l’application sera disponible Dans les prochaines semaines sous forme bêta ouverte. Une fois qu’il a été vérifié que les performances sont bonnes, de nouvelles fonctions seront ajoutées et le sortie de la version finale.

Cyberpunk 2077 gratuit sur Stadia si vous précommandez le jeu

En plus de ce qui précède, Google a également lancé un Promotion de la première édition de Stadia. Et c’est que ceux qui ont réservé Cyberpunk 2077 dans leur version de Stadia, ou l’achètent avant le 18 décembre, recevra un ensemble gratuit de Stadia Premiere Edition, qui comprend le Manette Stadia, un Chromecast Ultra et un abonnement à Stadia Pro.

En revanche, l’entreprise officialise l’arrivée de Destiny 2 en tant que premier jeu disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Stadia, à la fois le mode de paiement et le mode gratuit. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire sur la plateforme et d’accéder au jeu pour commencer à jouer.