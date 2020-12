120 Hz, Snapdragon, 4 caméras, que demander de plus?

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il PETIT X3 est à votre portée pour seulement 169 euros grâce à eBay. C’est l’un des smartphones que nous avons le plus recommandé ces derniers mois et vous avez la possibilité de l’acheter dans sa version de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Sur eBay, ils ont multitude d’appareils Xiaomi avec une réduction de 15% jusqu’à une remise maximale de 50 euros. C’est l’une de ces offres, mais vous pouvez trouver d’autres appareils à prix réduit si vous jetez un œil. Revenant à notre protagoniste, le PETIT X3, ce sont ses caractéristiques les plus importantes.

L’appareil chinois a un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Le POCO X3 n’est pas un petit terminal, mais il est livré avec une façade assez bien utilisée qui le rend maniable malgré sa grande diagonale.

Dans ses entrailles est le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur assez solvable. Comme je l’ai noté dans votre analyse, le transformateur de la firme nord-américaine se porte bien, rien ne vous empêchera de profiter de jeux et d’applications lourds. Vous le trouverez avec des versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière 5160 mAh batterie avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC

L’appareil chinois intègre 4 caméras à l’arrière: un Capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour mode portrait. Sur sa face avant, un appareil photo de 20 mégapixels.

Le terminal asiatique arrive également avec une batterie de 5 160 mAh et une charge rapide puissante de 33 W. Ces chiffres semblent plutôt bons, même si nous pouvons douter si nous prenons en compte la fréquence 120 Hz de son écran. Quoi qu’il en soit, vous n’aurez aucun problème à arriver à la fin de la journée. Le POCO X3 dispose également d’un prise casque, radio FM et connectivité NFC.

C’est assez simple, Il y a très peu d’options qui peuvent résister à ce POCO X3 pour moins de 200 euros. Vous avez maintenant la possibilité de l’acheter pour moins de 170 euros. Vous ne pouvez pas vous tromper.

