De Chine, nous avons toujours des idées folles, et la dernière en date est ce smartphone breveté par la société inconnue Lens Technology avec jusqu’à 8 capteurs étrangement placés dans les coins de l’appareil.

Écrit par Damián García

Il n’y a aucun doute sur la supériorité de la Fabricants chinois de vendre des téléphones mobiles de la meilleure qualité au meilleur prix, et à ce stade, nous ne serons pas surpris de savoir que bientôt la grande majorité des smartphones vendus dans le monde seront d’origine chinoise.

En fait, c’est que l’internationalisation de géants comme Xiaomi ou OPPO a permis à de grandes sociétés d’électronique grand public en Chine de croître considérablement non seulement en termes de ventes, mais aussi en notoriété mondiale, certains fabricants tels que Vivo pariant sur «l’européanisation» de leurs produits et recherchant la meilleure expérience Android sur le marché en prenant le gant du nouveau La stratégie de Google avec les Pixels.

En tout cas, les idées folles nous viennent toujours de Chine, et le dernier est enseigné par GizmoChina suite à quelques prototypes recréés par Let’sGoDigital avec une maîtrise totale, comme toujours, montrant cette fois un smartphone avec une configuration étrange de huit caméras disposées par groupes de deux aux quatre coins de l’appareil, qui a été breveté en Chine par la société Lens Technology.

On ne peut que se demander… Pourquoi Lens Technology? Parce que?

Nous savions déjà que les configurations d’une seule caméra ou même d’une double caméra sont insuffisantes à cette époque, mais la vérité est que Lens Technology devra nous expliquer l’utilité de cette configuration “ octa-caméra ”, un design aussi curieux qu’étrangement inutile en raison du placement des capteurs.

Le brevet a déjà été approuvé par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et de sa documentation un design assez futuriste est extrait avec quatre ensembles de capteurs doubles aux quatre coins de l’appareil, quelque chose dont nous ne savons pas s’il a une utilité pratique mais qui rendra impossible de le tenir sans couvrir aucun des huit capteurs situés sur son dos.

Au cas où tu la connais, Lens Technology est un fournisseur chinois bien connu de composants mobiles, partenaire d’acteurs importants de l’industrie tels que Samsung, Huawei ou Apple lui-même, auxquels fournitures, par exemple les écrans Apple Watch.

Quant à votre étrange smartphone, la façade montre un design épuré, optimisé pour votre écran, avec un bouton physique dont on ne connait pas l’utilité et sans encoches ni trous pour une caméra frontale dont on ne sait pas où elle sera située, mais on comprend sous le panneau.

Sur le dos, nous voyons ce design avec huit capteurs positionnés en diagonale aux quatre coins, par groupes de deux et avec un flash LED au milieu de chaque ensemble, sans préciser non plus à quoi servira chaque capteur et quel sens cette configuration a-t-elle cela rendra sans aucun doute difficile l’utilisation de l’appareil lors de la prise de vue, à moins qu’il ne soit accompagné d’un accessoire de support.

Quoi qu’il en soit, très probablement il n’atteindra pas le marché, ou sinon il atterrit marqué par une autre entreprise à laquelle Lens Technology fournira le smartphone déjà assemblé en tant qu’OEM, donc À ce stade, nous avons peu d’informations avec certitude sur la production de ce qui est déjà un autre exercice de conception très fou est arrivé, bien sûr, de Chine.

