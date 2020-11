Le rêve de tous les fans de Pokémon va entre capturer leur Pokémon favoris et être en mesure de se transformer en eux, cette fois c’est possible et pour cette raison maintenant vous pouvez devenir ce que vous pensiez impossible, dans un Métapode grandeur nature. Nous avons récemment vu comment ce fan trouve Caterpie et sa version brillante dans Pokémon dans la vraie vie.

“Je ne veux vraiment pas quitter Metapod” est un sentiment dominical ou des journées froides qu’il partage avec nous. Premium Bandai Japon qui a créé une sorte de meuble cocon où l’on peut entrer et devenir Métapode. est Pokémon le type de bogue est une sorte de chrysalide et cette fois le doux à l’intérieur, c’est vous.

La chrysalide est un meuble où vous pouvez vous asseoir et même dormir pendant un moment fait d’un matériau doux en forme de Métapode et est grandeur nature car il mesure entre 1,5 m × 0,9 m et sera disponible en avril 2021, pour l’instant exclusivement au Japon, bien que nous espérons qu’il sera bientôt disponible pour tout le monde. Vous pouvez être l’évolution de Cartepie mais avec une tasse de chocolat chaud, vous réfléchirez à deux fois pour sortir de la chrysalide et être Sans beurre.

