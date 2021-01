Écrit par Carlos Rubio Mazas sur iPhone

Présenté mi-2020, l’iPhone SE est un petit terminal à l’extérieur mais assez grand à l’intérieur dont on continue encore à parler aujourd’hui, étant un concurrent actuel pour une partie importante du parc d’appareils Android.

Alors que ses critiques remettent en question ses cadres et un écran de seulement 4,7 pouces, c’est-à-dire un design dépassé en 2020, beaucoup d’autres louent sa taille contenue, sa puissance incroyable grâce au processeur A13 Bionic et son prix de seulement 399 $ -489 euros en Espagne-.

Nous ne le nierons pas. Bien que l’iPhone SE soit à la recherche d’une niche de marché assez spécifique, les utilisateurs recherchant des téléphones compacts avec une bonne puissance et à un prix moyen / haut de gamme, la vérité est que l’iPhone SE est une excellente option. Premièrement parce qu’un iPhone avec un processeur haut de gamme n’a jamais été vu à un prix similaire et deuxièmement parce que De nombreux utilisateurs d’Android sont mécontents des terminaux de milieu de gamme dans le catalogue Android et ceux qui ne tremblent pas pour passer à un iPhone en faisant valoir les raisons objectives suivantes:

Support et mises à jour depuis plusieurs années

Le premier et pour moi l’un des plus importants est le support et les mises à jour que ce “petit” terminal reçoit et recevra d’Apple. Grâce au fait qu’il partage un processeur avec l’iPhone 11 Pro, nous sommes assurés de voir des mises à jour constantes pendant environ 5 ans (sinon plus)

C’est-à-dire que cet iPhone de seulement 400 dollars va recevoir un meilleur support que de nombreux autres terminaux Android de 1000 euros et c’est assez grave. Sauf pour Google, OnePlus et pendant un moment Samsung, malheureusement le reste des marques Android n’ont pas de politique de mise à jour exemplaire.

Le téléphone le plus puissant et le moins cher à ce jour?

Si aujourd’hui vous voulez le meilleur processeur du marché, vous n’avez pas d’autre choix que de sortir votre portefeuille avec des montants proches de quatre chiffres. De toute évidence, tout le monde ne peut pas se permettre une dépense d’un tel calibre, il n’y a donc pas d’autre choix que de passer aux appareils Android de milieu / haut de gamme ou plus anciens.

Heureusement, Android a un immense éventail de possibilités et il n’y a pas quelques téléphones des générations précédentes qui restent des options fantastiques même en 2020. Le fait est qu’avec ce nouvel iPhone SE, nous avons un processeur égal ou supérieur, par exemple, au Snapdragon 865 mais pour moins de la moitié de celui de n’importe quel téléphone Android haut de gamme.

Valeur de revente plus élevée

Pour tous ceux qui aiment changer de téléphone portable de temps en temps, obtenir un iPhone est une excellente option et la raison en est assez simple. Alors qu’un téléphone Android haut de gamme dévalorise rapidement avec le temps, la valeur des téléphones Apple est beaucoup plus constante.

Autrement dit, si nous achetons un haut de gamme à 800 euros, lorsque nous voulons le vendre dans deux ans, nous le ferons sûrement à moitié ou moins. Au lieu de cela, l’iPhone SE au cas où vous voudriez le vendre, on pourrait le faire pour 300 euros dans le pire des cas. Une grosse différence.

Le passage d’Android à iOS n’est pas si mal

Qualifions cela avant de me jeter aux lions. Je ne dis pas qu’iOS est meilleur qu’Android (ce qui n’est pas le cas) ou que l’écosystème Apple est parfait. Ce que je veux dire, c’est qu’objectivement, personne qui va tester iOS ne manquera les principales fonctionnalités d’Android.

Il est vrai qu’Android est beaucoup plus flexible et nous permet de faire bien plus qu’iOS, notamment en termes de personnalisation, mais si quelqu’un a peur de faire le saut d’Android à iOS, n’ayez crainte. Dans l’App Store, nous aurons toutes les applications essentielles du Play Store en plus de tous les services et outils Google. De plus, personne ne peut nier que la boutique d’applications Apple propose des applications exclusives qui surpassent de loin celles d’Android. Au final tout dépend des goûts mais Android et iOS sont tellement même qu’il y a peu de différences entre l’un et l’autre.

Bref, l’iPhone SE est un magnifique terminal à un prix vraiment attractif. Il est possible que beaucoup soient horrifiés par ces cadres incroyables ou cet écran de 4,7 pouces, mais étant objectif, c’est un terminal parfait pour tous ceux qui recherchent de la puissance à bon prix. Et est-ce que vous pouvez imaginer un terminal Android puissant, bon marché et de taille compacte? Si c’est le cas, donnez-moi 10.