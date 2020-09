De nombreux petits investisseurs ont eu la surprise lundi lorsqu’ils ont revu le cours des actions de deux des sociétés les plus dynamiques du marché boursier ces derniers mois.

Manzana, qui avait augmenté après avoir chuté – comme presque toutes les entreprises – fin mars en raison de la pandémie de coronavirus, Il est passé de plus de 500 $ à un peu plus de 125 $.

Pour sa part, Tesla, dont la hausse dépasse les 2000 dollars par action a fait beaucoup de manchettes ces derniers mois, j’ai aussi vu leurs titres ont été «abaissés» à 445 $.

Qu’est-il arrivé?

Les deux sociétés avaient indépendamment pris la décision de mener une divisé dans vos actions. Une division d’entre eux en fractions plus petites. Dans le cas d’Apple, pour chaque action précédente, il y en avait désormais 4, tandis que pour Tesla, le ratio était de 1 pour 5.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises et pour le marché? Paco Lodeiro, directeur de l’Investment Academy, explique à Explica.co que tant en termes de valeur marchande que de comptes propres de l’entreprise, ce mouvement n’a pas d’effet réel.

«Une division de stock peut être illustrée comme cela, à partir d’un gâteau qui jusqu’à présent était divisé en 100 parties, 500 sont maintenant prises. En bref, des pièces plus petites. Il n’a pas d’effet direct sur les entreprises, il est neutre pour le marché, mais c’est un mécanisme utilisé à certaines occasions lorsque les actions ont un prix élevé pour faciliter l’entrée de petits investisseurs. Peut-être pour un petit investisseur qui veut acheter Tesla, un investissement de 2000 euros était hors de leurs plans, mais maintenant, avec cette valeur divisée par cinq, il peut en effet être animé. Bien entendu, il faut préciser que la valeur est identique à la précédente. Ce n’est pas que maintenant les actions sont moins chères, c’est qu’elles ont été divisées », explique Lodeiro.

Les fractionnements d’actions sont un mécanisme qui a toujours été utilisé à Wall Street. Apple, par exemple, est le cinquième de son histoire. En conséquence, les investisseurs qui possédaient une action d’Apple avant sa première division d’actions en 1987 détiendraient aujourd’hui 224 actions. La scission, comme nous l’avons dit, sert également à maintenir le cours de l’action plus abordable. Un exemple est que si Apple n’avait jamais divisé ses actions, elles se négocieraient désormais pour une valeur supérieure à 27 000 $.

Dans le cas de Tesla, dont le prix a augmenté de plus d’un 900% jusqu’à présent cette annéeC’est la première fois que j’assiste à une division de ce type.

C’est ainsi que Tesla monte et descend en bourse selon Elon Musk, parle ou tais-toi

«Stock split»: une pratique qui semble revenir

La motivation d’Apple et de Tesla pour ce déménagement est, en plus de ouvrir l’interdiction aux petits investisseurs, aidez à booster un peu plus votre annonce.

«Il est vrai que si ce qui peut maintenant être acheté fait partie d’une action précédente, il y a un effet psychologique quand les petits investisseurs voient que c’est maintenant à un prix abordable. Malgré cela, une « scission » ne doit pas être suivie d’augmentations constantes, car les anciens investisseurs (qui en ont maintenant reçu 4 ou 5 pour chaque action précédente) peuvent également être encouragés à vendre une partie s’ils pensent qu’il est temps » , déclare Lodeiro, également co-animateur du podcast Value Investing FM.

Apple et Tesla cherchent à attirer l’intérêt des petits investisseurs avec cette « scission »

Cependant, il y a une connotation particulière dans le cas de ces deux sociétés. Apple et Tesla vendent des produits quelque peu ambitieux et qui génèrent un sentiment très fort auprès de vos consommateurs. «Les deux sont des entreprises axées sur les consommateurs, et donner à un consommateur la possibilité d’être également actionnaire augmente le lien, le rendant plus fidèle à l’entreprise», déclare Lodeiro.

La question est maintenant de savoir si d’autres entreprises pourraient suivre leurs traces. Pendant quelques semaines, les médias spécialisés spéculent que Netflix pourrait également diviser ses actions, ou Amazon, qui s’échange au-dessus de 3200 $ depuis quelques semaines. «C’est logique, mais les scissions ne se produisent que dans les entreprises qui ont atteint un prix élevé, cela n’a pas de sens de scinder une action qui vaut 5 dollars», explique Lodeiro.

Le retour de ce mécanisme est une première récente sur le marché. En 2019, il n’y a eu que 3 «scissions», et seulement 17 ont été ajoutées jusqu’à présent cette décennie, contre 102 qui se sont produites en 1997, un autre moment de boom haussier du marché boursier dont beaucoup se souviennent maintenant de la fin.

Le nuage à bulles dot-com

En 2019, il n’y a eu que 3 «scissions», et seulement 17 ont été ajoutées jusqu’à présent cette décennie, contre 102 qui se sont produites en 1997

Et c’est que ces « scissions » sont arrivées dans un climat dans lequel, ces derniers mois, et en raison de la pandémie de coronavirus, on commence à dire si le boom que certaines technologies ont connu pourrait être similaire à celui qui s’est produit au début de siècle, quand il a explosé la bulle dotcom.

Les opinions qui plantent cette graine font allusion au comportement haussier de Wall Street malgré la situation causée par COVID, une croissance qui a été tirée surtout par les entreprises technologiques. Pour donner quelques exemples, à la fin du mois de mars – lorsque la pandémie a frappé le marché boursier – Tesla se négociait à 400 $, Apple à 280 ou Amazon à 1600. Depuis, ils n’ont cessé de grimper, même si l’économie souffre des effets du virus.

À Bloomberg, ils ont interrogé les gestionnaires de plusieurs fonds d’investissement spécialisés dans la technologie qui ont survécu à l’éclatement de la bulle de 2001, et le résultat est qu’il y a des points communs avec cette étape mais aussi des points très différents.

Ryan Jacob, qui a fondé le Jacob Internet Fund en décembre 1999 à l’âge de 30 ans, a déclaré au point de vente que «les seules personnes qui disent: ‘Ouais, c’est comme les années 90’ sont les gestionnaires de fonds spéculatifs qui pensent purement à court terme et ennuyeux. En disant que c’est comme à la fin des années 90, ils n’en ont aucune idée. »Cependant, il a également entrevu« qu’il y a des entreprises surévaluées ».

Pour Lodeiro, il y a aussi « Quelques similitudes mais aussi de nombreuses différences ». Une information clé est qu’à la fin des années 90, la moyenne des entreprises cotées au NASDAQ était inférieure à 5 ans. Maintenant, c’est plus du double.

Pendant la bulle Internet, de nombreuses entreprises ont été introduites en bourse comme mécanisme de mobilisation de capitaux. Les entreprises numériques se sont vues avec un potentiel d’évolutivité et de rentabilité qui a compensé les pertes à ce moment-là. Jusqu’à ce qu’il se dégonfle. Aujourd’hui, les entreprises technologiques font partie des plus grandes entreprises du monde et on ne peut pas dire que le contexte soit le même.

« Dans la bulle, aucune entreprise ne gagnait de l’argent. Je pense qu’il peut y avoir une certaine surévaluation en ce moment et il peut y avoir un certain comportement de bulle dans certaines valeurs d’entreprises moins établies, qui croissent beaucoup et que le marché valorise plus pour la croissance que pour les profits ou les profits « , Commente Lodeiro.

Le conseiller en placement donne un exemple de ces valeurs à Zoom sur les communications vidéo, la matrice de Zoom, le logiciel d’appel vidéo qui a connu une croissance exponentielle des utilisateurs pendant l’emprisonnement. Il se négociait à 70 $ au début de l’année, et maintenant il se situe à plus de 450 $. Et aussi Nikola, l’entreprise de camionnage durable qui négocie sans avoir à peine passé le prototype.

«Zoom développe son activité sur un produit qui présente de faibles barrières à l’entrée – Microsoft ou un autre acteur pourrait relancer Skype avec ses fonctionnalités – et jusqu’à présent, il avait fait une perte. Le cas de Nikola est encore plus frappant et on pourrait même dire qu’il est irrationnel et qu’il peut avoir des similitudes avec certains cas survenus dans la bulle Internet. Mais ces entreprises n’ont rien à voir avec Apple, Amazon ou Alphabet, qui sont finalement des entreprises qui font des bénéfices depuis des années. Ou même Tesla, qui est toujours dans le commentaire pour savoir s’il s’agit d’une bulle ou non. Par conséquent, nous avons des facteurs différents de ceux de la fin des années 90, mais aussi d’autres qui peuvent être similaires », conclut Lodeiro.

L’article Pourquoi Apple et Tesla ont décidé de diviser leurs actions et ce qu’ils recherchent avec lui a été publié dans Explica.co.