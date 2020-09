Le contact avec la nature est un besoin humain fondamentalPas une commodité culturelle, pas une préférence individuelle, mais un besoin universel de type primaire. De la même manière que nous avons besoin d’une alimentation saine et d’un exercice physique quotidien pour notre développement, nous avons donc également besoin de liens croissants avec la nature.

Le contact avec la nature renforce les valeurs de respect et de soin de l’environnement, indispensables à des communautés durables, et offre d’innombrables bénéfices aux êtres humains, parmi lesquels ceux de nature thérapeutique. Bien que la croyance en les bénéfices thérapeutiques du contact avec la nature soit assez ancienne, la première étude empirique contrôlée basée sur cette hypothèse a été publiée dans la revue Science en 1984

Dans cette étude, Roger Ulrich a utilisé des informations qu’il a obtenues d’un hôpital pour démontrer l’effet d’une chambre d’hôpital avec vue sur un mur de briques ou une chambre d’hôpital avec vue sur des arbres. Tous les patients étudiés avaient subi le même type de chirurgie. Ulrich a constaté que les patients avec une chambre avec vue arborescente avaient besoin de moins de narcotiques et d’analgésiques car ils ressentaient moins de douleur; de plus, c’est le groupe qui est resté à l’hôpital le moins longtemps et qui a, en général, une récupération postopératoire plus satisfaisante.

Photo: Pixabay

Aussi, la restauration écologique (la tentative de réparer des écosystèmes qui ont été endommagés ou dégradés, généralement par des activités anthropiques, à travers des pratiques allant de la plantation d’arbres, à la restauration de barrages ou à la bio-réactivation des sols qui ont érodé ou endommagé par les pesticides et les engrais chimiques) a un énorme potentiel pour reconnecter les êtres humains à la nature; dans une large mesure, car il aide les gens à être plus attentifs à l’environnement, à respecter l’ordre de la nature et à vivre de manière harmonieuse et significative avec la terre. De cette manière, les actions pro-écologiques aboutissent à des états psychologiques positifs tels que la satisfaction intrinsèque et le bien-être personnel et subjectif; c’est-à-dire dans le bonheur.

De même, il est prouvé que la nature favorise la réduction du stress et aide à retrouver l’équilibre. Par exemple, marcher dans la campagne ou dans une zone boisée améliore immédiatement l’humeur des gens. La végétation, l’air pur, l’eau et le contact avec les animaux procurent des avantages psychologiques, émotionnels et sociaux.

LLa nature est un puissant moteur des États-providence.

Les environnements naturels offrent une telle richesse et diversité sensorielle que, sans aucun doute, tous les êtres humains – quels que soient leur âge, leur sexe, leur race ou leur appartenance ethnique – doivent être en contact quotidien avec eux; en particulier, dans sa phase de formation. Sur ce point, le jeu des enfants à l’extérieur offre de grands avantages pour leur développement social, émotionnel et cognitif. Il encourage votre sens de la recherche et de l’exploration, ainsi que l’apprentissage de la prise de décisions et de la résolution de problèmes.

Les environnements naturels offrent une stimulation sensorielle et la possibilité d’effectuer des activités physiques essentielles à notre santé et à notre développement. Les expériences vécues à l’extérieur et en contact avec la nature détermineront dans une large mesure notre relation avec cette identité environnementale et guideront les actions ou les comportements à cet égard.

Le contact, la proximité et les expériences avec la nature sont essentiels à notre bien-être. Être conscient de cela affectera clairement et en toute sécurité notre santé physique et émotionnelle.

*****

Veronica V. Zentella Elle est docteur en pédagogie de l’UNAM. Auteur et co-auteur de livres et de divers articles. Elle travaille comme professeur d’université et enseigne des cours, des ateliers et des diplômes aux enseignants de l’enseignement fondamental et supérieur au Mexique.

Twitter: @verozentella