Nous avons parlé aux responsables de Rockstar pour cette mise à jour afin d’en savoir plus sur son développement.

GTA Online est avec nous depuis sept ans maintenant et l’une des mises à jour les plus attendues était pour Rockstar d’inclure une nouvelle région à la carte de Los Santos. Enfin, cela a été fait dans la nouvelle mise à jour Hitting Cayo Perico, qui propose une île des Caraïbes comme nouveau territoire à explorer, avec son propre ensemble de missions. Mais pourquoi le développeur a-t-il décidé que c’était le bon moment pour le faire?

En demandant Tarek Hamad (Rockstar Nord) Sur cette question, il a déclaré en exclusivité à 3DJuegos que c’était la démarche logique: «Cela a été un contenu difficile à faire en termes de ressources et de défis de développement, mais la question qui nous a encouragés à le faire est que nous avions beaucoup de contenu et d’histoires à raconter. Nous avons estimé que la conception d’une nouvelle région était l’étape logique du processus que nous avions suivi jusqu’à présent. »Par cela, il signifie évidemment qu’ils avaient publié de nombreuses mises à jour, mais aucune de cette nature et à cette échelle.

Cela a été un contenu difficile à faire en termes de ressources et de défis de développement Tarek HamadDe Rockstar, en fait, ils considèrent Hitting Cayo Perico comme la plus grande mise à jour de l’histoire de GTA Online: “Il a sa propre population et ses véhicules, et la manière de vous infiltrer est plus ouverte que ce que nous avions vu lors de précédents coups d’État. “En particulier, vous pouvez choisir d’être plus direct ou plus furtif, et même trouver des secrets qui vous facilitent la tâche. Apparemment, tout indique que un contenu avec de nombreuses heures, bien que les développeurs n’aient pas pu nous répondre: “Il est difficile de déterminer combien de temps vous avez besoin pour voir tout le contenu, car à chaque fois que vous entrez sur l’île, les objectifs changent et généralement rien n’est au même endroit “.

Ce contenu a également la particularité, en plus d’être très rejouable, de pouvoir être joué en groupe de quatre joueurs ou en individuel (pour la première fois dans un braquage de GTA Online). Sur ce point, Hamad nous a dit qu’ils l’avaient fait parce que la communauté l’avait demandé. Cependant, ne vous attendez pas à ce que les plans précédents ajoutent cette option: “Je ne suis pas vraiment sûr que jouer les plans précédents individuellement soit possible, pour de simples raisons techniques.”

Si vous voulez en savoir plus sur Hitting Cayo Perico, qui a été mis à la disposition de tous les joueurs gratuitement hier, vous pouvez consulter nos impressions, faites après avoir interviewé l’équipe Rockstar.

