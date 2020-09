Lieu historique Triple Door du centre-ville de Seattle. (Photo .)

Le centre-ville de Seattle et San Francisco ont pris la qualité étrange des villes fantômes alors que les immeubles de bureaux sont vides et que la fumée des feux de forêt jette une lueur orange sur les noyaux urbains autrefois animés.

Mais les sondages et les données immobilières ne corroborent pas les craintes que la pandémie modifie définitivement le visage de ces pôles technologiques de classe mondiale.

Redfin et Zillow – tous deux basés à Seattle – ne voient pas de changement majeur parmi les citadins à la recherche de maisons en dehors de leurs régions métropolitaines. En fait, certains chiffres suggèrent une plus grande concentration dans les zones urbaines des villes. La recherche jette un doute sur les affirmations selon lesquelles les nouvelles taxes sur les entreprises et le passage au travail à distance décimeront ces pôles d’innovation, bien que l’on ne sache toujours pas quels seront les effets à long terme des forces de collision de 2020.

Aperçu de l’immobilier

En juillet, la région couvrant San Francisco, San Jose et Oakland a enregistré une modeste augmentation de 2,5 points de pourcentage du nombre de personnes souhaitant déménager par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de recherche de Redfin. Dans la région métropolitaine de Seattle-Tacoma, l’augmentation a été de 2,8 points de pourcentage. Seattle est l’un des principaux endroits que les habitants de la région de la baie envisagent de déménager, tandis qu’un petit pourcentage de Seattleiens lorgne L.A. et d’autres villes de Washington, comme Bellingham, Wenatchee et Spokane.

Les données adoucissent les remarques du PDG de Redfin, Glenn Kelman, qui a fait la une des journaux en mai, lorsqu’il a prédit un «changement démographique sismique vers des villes plus petites» telles que Boise, Idaho et Bozeman, Mont.

Les données de Zillow de juillet ont révélé des augmentations encore plus faibles du nombre de personnes à Seattle et à San Francisco achetant une maison dans d’autres villes. Le gain le plus important d’une année à l’autre que Zillow a vu était celui des San Franciscains, qui recherchent toujours une maison à San Francisco, et cette augmentation n’était que de 0,6 point de pourcentage.

Zillow a vu de modestes baisses du pourcentage de Seattleites et de San Franciscains qui achètent des maisons dans les banlieues de leurs villes et des augmentations correspondantes du nombre de personnes recherchant dans les zones urbaines et rurales.

« Les tendances des pages vues provenant des métros de San Francisco et de Seattle montrent un léger déclin de l’intérêt pour leur propre banlieue, ce trafic étant plutôt orienté vers un intérêt supplémentaire pour les zones urbaines du métro et les zones rurales en dehors des métros entièrement », a déclaré l’économiste de Zillow Jeff Tucker dans une déclaration à .. «Cela est cohérent avec l’un des résultats possibles de la tendance du travail à distance, à savoir que les banlieues coûteuses peuvent commencer à perdre leur attrait car certains travailleurs n’ont plus besoin d’être à une distance raisonnable en voiture ou en train de leur travail.»

En d’autres termes, ce sont les banlieues, et non les grandes villes technologiques, qui risquent le plus de perdre si le travail à distance persiste.

Les sondages indiquent également que les craintes de fuite urbaine ont peut-être été exagérées au début de la pandémie. En avril, une enquête Harris Poll a révélé que près de 40% des citadins envisageaient de partir pour les petites villes. Mais une enquête Harris plus récente en août a révélé que 74% des citadins étaient susceptibles de rester dans leur ville.

Coûts à court terme du travail à distance

Microsoft et Amazon ont été parmi les premiers à déplacer leurs techniciens à distance lorsque des cas de coronavirus ont commencé à émerger dans la région de Seattle. D’autres entreprises technologiques de haut en bas de la côte ouest ont rapidement emboîté le pas. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs ont annoncé de nouvelles politiques de travail permanent à domicile. Twitter et Square permettront aux employés de travailler à domicile indéfiniment et Facebook s’attend à ce qu’environ 50% de ses effectifs soient à distance au cours des 5 à 10 prochaines années. D’autres entreprises abandonnent complètement leurs bureaux physiques.

Jon Scholes, PDG de la Downtown Seattle Association. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Le changement a été désastreux pour des dizaines d’entreprises qui s’adressent aux foules de navetteurs. L’Association du centre-ville de Seattle estime qu’au moins 100 entreprises de rue, comme les commerces de détail et les restaurants, ont définitivement fermé le centre-ville depuis le début de la pandémie.

Cependant, le PDG de DSA, Jon Scholes, commence à voir des signes de vie revenir dans le noyau urbain.

«Le centre-ville n’est plus une ville fantôme», a-t-il déclaré, ajoutant: «Vous pouvez sentir que vous vous promenez dans les rues.»

Le facteur fiscal

Pourtant, le doute sur l’avenir de Seattle et de San Francisco persiste, en partie à cause d’une poignée de nouvelles taxes sur les entreprises qui ont été adoptées ou qui font l’objet d’un débat. Le conseil municipal de Seattle a adopté une loi en juillet qui impose les salaires les plus élevés des entreprises les mieux rémunérées de la ville pour financer des programmes de secours contre les coronavirus à court terme et des logements abordables sur toute la ligne. À San Francisco, les électeurs seront invités à se prononcer sur un certain nombre de nouvelles taxes en novembre qui affecteront l’industrie technologique.

Les communautés d’affaires des deux pôles technologiques préviennent que les taxes vont créer des emplois et nuire aux entreprises qui luttent déjà pour surmonter la tempête économique provoquée par la pandémie, une affirmation soulignée par les dernières annonces d’Amazon.

La semaine dernière, Amazon a annoncé qu’il transférerait 10000 emplois à Bellevue, à seulement 10 miles à l’est de son siège social du centre-ville de Seattle. La dernière annonce intervient six mois après qu’Amazon ait annoncé son extension à 15000 employés à Bellevue, ce qui signifie que l’effectif total sera de 25000 dans cette ville. C’est le même nombre d’employés qu’Amazon prévoit d’héberger dans le nord de la Virginie, son soi-disant «HQ2».

Le grand bâtiment au milieu de la photo est un rendu de la 600 Bellevue Tower d’Amazon. (Rendu NBBJ)

Ajouter du carburant à l’incendie est la nouvelle qu’Amazon ne renouvellera pas l’un des premiers baux signés dans le quartier South Lake Union de Seattle, selon le rapport du Seattle Times et du Puget Sound Business Journal. Amazon a annoncé jeudi qu’il déménagerait environ 1000 employés du bâtiment de Seattle vers d’autres bureaux de la région.

Des rapports anecdotiques en provenance de San Francisco indiquent également au moins une migration sortante en raison des forces de collision de cette année, y compris, plus récemment, une brume de fumée de feu de forêt recouvrant la ville.

Je n’ai jamais eu plus de gens qui m’ont envoyé un texto pour dire qu’ils quittent la région de la baie qu’aujourd’hui. – Jeff Morris Jr. (@jmj) 9 septembre 2020

J’ai littéralement un ami qui quitte SF chaque semaine. – Keith Rabois (@rabois) 10 septembre 2020

La Downtown Seattle Association a envoyé une lettre au Conseil le mois dernier, lui demandant de reconsidérer la nouvelle taxe sur les salaires à la suite d’un reportage selon lequel Amazon a interrogé les employés sur les communautés où ils préféreraient travailler ailleurs dans la région.

«En général, quand nous regardons les villes et les centres-villes, je ne pense pas que la construction va disparaître avec le temps», a déclaré Scholes. «Mais les villes seront en concurrence avec d’autres villes et je ne pense pas que Seattle devrait se mettre en situation de désavantage. C’est ce que fait la taxe sur l’emploi. »

Résilience des pôles technologiques

Il est intéressant de noter que les pages vues à Zillow sur les maisons à vendre à Seattle ont considérablement augmenté par rapport à cette période de l’année dernière. Les acheteurs de maisons à Seattle et dans le reste de Washington recherchent des maisons à vendre à Seattle beaucoup plus fréquemment que l’année dernière, peut-être motivés par la curiosité de savoir comment le marché du logement brûlant de la ville réagit à la pandémie.

Les pages vues sur les maisons de Seattle par les acheteurs de Seattle ont augmenté de 46% cet été, par rapport à la même période l’an dernier. L’augmentation était de 53% parmi les habitants du reste de Washington. En revanche, les Seattleites qui recherchent des propriétés dans d’autres parties de l’État n’ont augmenté que de 11% des pages vues.

«Il est également possible que certains acheteurs à domicile qui avaient été exclus de l’achat dans des endroits comme Seattle et San Francisco aient entendu des spéculations selon lesquelles ces zones deviendraient moins souhaitables et considèrent ce moment comme une occasion rare de trouver une bonne affaire, en particulier avec un record- des taux hypothécaires bas », a déclaré Tucker.

New York et San Francisco sont les régions avec la migration sortante la plus élevée aux États-Unis, selon Redfin, mais ces tendances étaient bien engagées avant que le coronavirus ne frappe.

«Même avant la pandémie, la hausse des coûts du logement dans les pôles technologiques encourageait la migration vers des banlieues et des villes plus abordables», a déclaré Daryl Fairweather, économiste en chef de Redfin. «Et maintenant que la pandémie a normalisé le travail à distance, nous nous attendons à ce que cette tendance s’accélère. San Francisco et New York verront le plus grand nombre de personnes partir. Mais les pôles technologiques comme Seattle et Austin continueront d’attirer les travailleurs de la technologie qui souhaitent toujours vivre dans une ville avec une scène technologique mais à un prix plus abordable.