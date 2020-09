Il y a peu de temps nous avons parlé à propos d’une super vidéo Super Mario Bros., soulignant à quel point c’est important pour les joueurs qui appuient sur le bouton depuis des décennies. Eh bien maintenant, le sujet est un peu différent, car nous venons de trouver la copie de titre qui pourrait être la plus chère que nous ayons jamais vue.

Tu vois, Il existe une version de ce classique de 1985 qui a établi un record du monde en atteignant un prix de 100 150 $. Cela ressemble à un prix absurde, nous le savons, mais la façon dont cet article est scellé – qui l’a essentiellement protégé de l’usure pendant plus de 30 ans – fait grimper sa valeur en tant que collectionneur.

Pourquoi cette copie est-elle si chère?

Selon les informations de Wata Games (site qui a un guide très complet pour examiner les jeux de valeur), deux facteurs servent à déterminer la valeur monétaire d’un jeu vidéo: le premier est sa signification historique, que Mario a en abondance. Puis suit le plus important, qui se résume à son état de conservation; moins le produit est endommagé, plus le prix auquel il peut être vendu ou mis aux enchères est élevé.

«En raison de sa popularité, Nintendo a réimprimé Super Mario Bros. de 1985 à 1994 à plusieurs reprises, ce qui a donné 11 variantes de boîtes différentes», explique Kenneth Thrower, co-fondateur et responsable des cours chez Wata Games. «Les deux premières variantes sont des copies« tamponnées »qui n’étaient disponibles que lors du lancement sur le marché d’essai de la Nintendo Entertainment System (NES) à New York et à Los Angeles en 1985 et 1986. De toutes les copies scellées de Super Mario Bros., c’est le seul «sceau de timbre» connu et a été certifié par Wata Games avec une note de 9,4 et une «cote de sceau» de A ++ ».

Outre le fait qu’une cartouche de jeu vidéo en bon état est déjà quelque chose de spectaculaire à voir, son prix augmente lorsque les conditions dans lesquelles elle est scellée promettent un état de conservation optimal. Cela signifie que si son emballage ne laisse pas entrer une pincée de poussière, alors sa valeur est plus élevée pour les collecteurs.

« Non seulement tous les jeux d’autocollants NES sont extrêmement rares, mais de par leur nature de ne pas être scellés dans une pellicule rétractable, ils montrent généralement une usure importante après plus de 30 ans », a ajouté Thrower. « Ce titre peut être le statut de recensement de tous les jeux NES estampillés connus pour exister. »

Et en parlant de collectionneurs amateurs de jeux coûteux, Il s’avère qu’un groupe de riches se sont réunis pour acheter cette copie de Super Mario. Parmi les acheteurs figuraient: Jim Halperin, fondateur et co-président de Heritage Auctions de Dallas, Texas; Zac Gieg, propriétaire de Just Press Play Video Games à Lancaster, Pennsylvanie; et Rich Lecce, marchand de pièces renommé, collectionneur de jeux vidéo pionnier et propriétaire de Robert B. Lecce Numismatist Inc. de Boca Raton, en Floride.

Avec cela, il ne reste plus qu’à mentionner l’évidence. Les jeux Mario ont toujours été un joyau pour tous les joueurs et collectionneurs du monde entier. Si l’on ajoute à cela que cet exemplaire a des qualités qui le rendent extrêmement durable, il est presque normal qu’il ait pu être vendu plus de 100 000 dollars.

Avoir quelque chose comme ça n’est pas vraiment un régal auquel tout le monde peut se livrer, mais nous avons pensé que cela valait la peine de le mentionner.