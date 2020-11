Selon YPulse, plus de la moitié des utilisateurs âgés de 13 à 35 ans consomment des mèmes au moins une fois par semaine

De plus, quatre consommateurs sur dix de ce segment de la population suivent des pages dédiées à la création de ces matériaux.

Plus de la moitié du public utilise ces ressources pour réagir à un autre message ou pour faire rire les autres

Grâce à la prédominance des canaux numériques dans la vie quotidienne des consommateurs, bon nombre des éléments les plus cruciaux de la culture populaire émergent en ligne. Désormais, ce sont les tendances des réseaux sociaux qui décident quel est le sujet du moment pour les marques. Les techniques qui ne servaient auparavant qu’au divertissement sont désormais des stratégies valables pour dynamiser une entreprise. Mais il n’y a pas de phénomène plus intéressant que l’utilisation du marketing meme.

Selon Forbes, ce type de contenu est populaire auprès des consommateurs en ligne, en particulier les plus jeunes. Seul le millénaire moyen consomme entre 20 et 30 mèmes chaque jour. Cela en fait des véhicules valables pour établir des relations entre eux. Mais d’un point de vue commercial, ils peuvent également être exploités pour créer des stratégies marketing. Non seulement cela, mais ils ont (selon Youngun India) un retour sur investissement assez élevé.

Comment est-il possible que des contenus aussi informels que des mèmes puissent être utilisés par les entreprises pour des stratégies marketing sérieuses? C’est une question valable. Bien que diverses marques mènent des initiatives d’infodivertissement, elles ont tendance à utiliser des véhicules tels que des vidéos, des photos ou des infographies. Aucun d’entre eux ne présente le même sens de l’informalité que les mèmes. Mais selon Hubspot, ces ressources présentent des avantages commerciaux très concrets:

Les mèmes vous permettent de vous connecter automatiquement à la communauté

De nombreuses marques ont du mal à développer une relation authentique et étroite avec tous les consommateurs, ce qui se traduit à son tour par une plus grande fidélité à leur entreprise. Les mèmes sont parfaits pour établir ce type de liens puissants à long terme. Non seulement il est plus facile pour les marques de «parler dans la langue» des consommateurs utilisant ces types de ressources. Dans le même temps, le message que vous souhaitez transmettre sera beaucoup plus mémorable, assurant une connexion.

Notes connexes

Ils démontrent l’actualité et la pertinence de la marque

Cet objet pourrait être considéré comme une épée à double tranchant. Les mèmes sont des phénomènes qui changent rapidement. Ce qui était populaire et pertinent une semaine peut ne pas l’être la semaine suivante. En ce sens, se mettre dans la tendance du moment est un signe pour les gens que l’entreprise en question est en contact avec ce qui est populaire avec leurs intérêts. Au contraire, si les stratégies sont exécutées hors du temps, cela pourrait donner l’impression inverse.

Vous pouvez diversifier votre stratégie de contenu avec des mèmes

L’utilisation de ces types d’images et d’idées virales ajoute vraiment une autre catégorie à l’ensemble de la stratégie de contenu des marques. Et plus ils sont diversifiés, plus il est facile de retenir l’attention des consommateurs. Le public est constamment bombardé de ressources et de divertissements. Ainsi, une marque qui produit exactement la même chose à intervalles réguliers finit par devenir prévisible et ennuyeuse. Les mèmes sont parfaits pour vous donner plus de variété.

Ils permettent d’exposer massivement la marque

L’un des grands avantages de la production de mèmes, surtout s’ils sont populaires, est que cela aide les marques à sauter sur les tendances établies. Une stratégie réussie donne alors aux entreprises une chance d’obtenir une exposition massive et accélérée. Donc, non seulement ces ressources sont-elles bonnes pour attirer l’attention des publics établis et continuer à s’engager avec eux. Ils peuvent également être un crochet pour nourrir les communautés.

Les valeurs de la marque se reflètent dans ses mèmes

Un autre avantage rarement mentionné est l’utilisation de ces ressources comme moyen de faire connaître les objectifs, l’éthique et la réflexion spécifique de l’entreprise. Encore une fois, les gens ont tendance à aimer les mèmes parce qu’ils sont des matériaux intéressants et amusants. En ce sens, ils peuvent être utilisés pour diffuser davantage ce type d’informations qui peuvent ne pas être si bien connues sur l’entreprise. Et donc, continuez à travailler pour améliorer votre relation avec le public.