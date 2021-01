Écrit par Jose García Nieto dans Google Chrome

Avez-vous remarqué que les gens ne disent plus “Rechercher sur Internet”, mais “Rechercher sur Google”? À l’aide d’une pioche et d’une pelle, Google est devenu presque un synonyme des trois doubles V, du réseau de réseaux, et c’est dangereux. Comme Facebook, le Big G est sévèrement critiqué pour la manière dont il surveille l’utilisation que nous faisons de son moteur de recherche, pour savoir comment il sait où nous en sommes, ce que nous faisons, ce que nous cliquons, ce que nous achetons, bref, pour contrôler notre activité en ligne d’une manière ou d’une autre. Mais il existe des alternatives, et celle qui est la plus éloignée de Google est DuckDuckGo.

Si nous devions définir DuckDuckGo, nous pourrions le faire avec sa devise: «Le moteur de recherche qui ne vous suit pas». Contrairement à Google, DuckDuckGo ne garde pas votre historique, ne vend pas de publicités, ne surveille pas ce que vous visitez et ce que vous faites, ergo, il ne profite pas de vos informations. Il est sur le marché depuis 2008 et est devenu un Alternative plus qu’intéressante pour les personnes qui apprécient leur vie privée.

Et pourquoi vous disons-nous cela? Vous vous poserez la question. Parce qu’un utilisateur de Quora a demandé pourquoi vous devriez arrêter d’utiliser Google et passer à son antipode, et c’est Gabriel Weinberg, le PDG de DuckDuckGo lui-même, qui a répondu. Voulez-vous connaître leurs arguments? Eh bien, continuez à lire, vous les avez ci-dessous.

Pourquoi devriez-vous quitter Google et passer à DuckDuckGo?

Les réponses de Gabriel Weinberg sont rond, puissant et dévastateur. En fait, le premier commence comme ceci: «Vous partagez vos secrets les plus intimes avec votre moteur de recherche sans même vous en rendre compte: problèmes médicaux, financiers et personnels, ainsi que toutes les choses quotidiennes qui font de vous qui tu es. Toutes ces informations personnelles doivent être privées, mais dans Google ce n’est pas comme ça ».

DuckDuckGo, qui compte moins de 50 employés – Google en compte plus de 75 000 – est le contraire de toutes les mauvaises choses dont Google a toujours parlé. Leurs arguments sont résumés en 6 points.

Ne vous suit pas

Google suit tout ce que vous faites sur Internet dans le but de vous montrer des publicités hyper-ciblées, et ce même en utilisant le mode incognito. DuckDuckGo ne stocke aucune information sur vous et, selon le PDG, “chaque fois que vous ouvrez DuckDuckGo, c’est comme si vous n’y étiez jamais allé auparavant.”

Bloquer les trackers

Avez-vous déjà regardé un vol, quitté le Web et, après un certain temps pour l’acheter, vous avez vu que son prix avait augmenté? C’est parce que les toiles vous suivent et ils savent que vous étiez intéressé par leur produit. Si vous êtes de retour, c’est parce que vous êtes prêt à payer, même si le prix a augmenté. Ce n’est qu’un exemple du fonctionnement des trackers. Avec DuckDuckGo, vous n’aurez plus jamais à vous en soucier, car il les bloque chaque fois qu’il le peut.

Ne filtre pas les résultats de recherche

Google vous montre les résultats de la recherche en fonction de vos intérêts et préférences –Ce qui a donné lieu à la théorie du filtre à bulles– dans le but de cliquer dessus. Le navigateur de Weinberg ne vous montre pas les meilleurs résultats «pour vous», mais les meilleurs résultats de ce que vous recherchez.

En outre, la société prétend minimiser le nombre d’annonces affichées dans les résultats de recherche qui, “naturellement, ne sont pas des annonces de suivi, elles sont uniquement basées sur des mots clés de recherche et non sur un profil ou un historique personnel. “

Ils ne vous piègent pas dans leur écosystème

Google a un tas d’entreprises qui, selon le PDG du moteur de recherche, favorise la concurrence: Google Places au lieu de Yelp ou TripAdvisor, Google Shopping au lieu d’Amazon, Google Trips au lieu de Skyscanner… Des exemples il y en a des milliers, et il suffit de voir le système d’exploitation Android: Google Maps, Musique, Films, Livres, etc.

«Chez DuckDuckGo, nous n’essayons pas de contrôler le monde. Nous n’avons pas d ‘«écosystème» pour vous y piéger. Nous voulons simplement vous aider à arriver à destination le plus rapidement possible et vous protéger autant que possible dans ce processus “, répond le PDG.

Ils ont! Bangs

Cet argument le met presque comme une blague. Dans DuckDuckGo, si vous tapez dans la barre de recherche «! W Napoleon», cela vous mènera à la page de Napoléon sur Wikipedia; taper “! to Samsung Galaxy S9” vous amènera directement au Galaxy S9 sur Amazon; l’utilisation de “! r Android” vous amènera au sous-répertoire Android sur Reddit, etc. C’est un raccourci assez curieux, même si je ne pense pas que ce soit un argument fort pour passer de Google à son moteur de recherche.

Parce qu’il permet de “chercher sans peur”

Selon le PDG, «lorsque les gens savent qu’ils sont surveillés, ils changent de comportement. C’est une chose bien documentée appelée «Effet de refroidissement», et cela se produit sur Google. Par exemple, une étude du MIT a montré que les gens ont commencé à faire moins de recherches sur la santé sur Google après les révélations de Snowden, craignant que leurs maux personnels ne se manifestent. ” Étant donné que DuckDuckGo ne stocke rien sur vous, “Vous pouvez vous sentir libre de chercher ce que vous voulez.”

Voici quelques-uns des arguments que DuckDuckGo utilise pour que vous allez sur leur moteur de recherche. C’est maintenant à vous de prendre la décision finale. Cependant, il y a une question qui reste en suspens: Est-il possible d’utiliser Internet sans passer par les réseaux Google et Facebook? Qu’est-ce que tu penses?