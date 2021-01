Bien qu’ils aient été créés au cours de différentes décennies, The Seven Deadly Sins et The Legend of Zelda sont deux histoires qui partagent plusieurs traits dans l’intrigue principale de leurs deux personnages féminins principaux; Elizabeth et Zelda. Les deux racontent l’histoire d’une déesse qui se réincarne encore et encore dans les moments difficiles, réincarnations mortelles de déesses. Cependant, ELizabeth partage le même nom que sa forme originale et Zelda est la réincarnation d’Hylia.

Elizabeth était à l’origine la fille de la divinité suprême, et elle a rencontré et est tombée amoureuse du fils du roi démon, Meliodas. Tout cela se produit 3 000 ans avant la chronologie où se déroule l’histoire principale. Après une guerre entre leurs deux clans, les deux ont trahi leurs clans et se sont battus contre leurs parents, en guise de punition, le roi démon a jeté une malédiction sur Elizabeth pour se réincarner, et la divinité suprême a maudit Meliodas avec l’immortalité. Elizabeth était condamnée à oublier à chaque réincarnation, oubliant son amour pour Meliodas.

Dans la saga The Legend of Zelda, les noms de Zelda et Link sont donnés aux jeunes qui sont nés à l’approche du mal. Zelda est la réincarnation de la déesse Hylia, et à quelques exceptions près, la majorité des réincarnations sont en princesses. Bien que les deux histoires diffèrent, elles conviennent que les deux princesses sont destinées à rencontrer un héros masculin, comme dans le cas de Zelda et Link, tous deux ne se souviennent pas de qui ils sont, cependant Meliodas se souvient de tout ce qu’Elizabeth a oublié.

