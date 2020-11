Fond d’écran Ditto

La saga Pokémon attend un grand nombre de théories qui, bien qu’elles nous semblent correctes, n’ont pas encore été confirmées par les créateurs. Il y a quelques jours, nous parlions de l’origine de Gengar, une naissance sombre qui le relie à Clefable, aujourd’hui nous allons parler des raisons pour lesquelles Ditto est une tentative ratée de Mew.

Ditto est sans aucun doute l’une des créatures les plus étranges et les plus frappantes de toutes les espèces présentées jusqu’à présent. Sa forme rose en forme de bubble-gum lui permet de modifier son ADN et de se transformer complètement en l’image parfaite du Pokémon auquel il fait face.

Il y a beaucoup de followers qui s’interrogent sur l’origine de notre ami rose, toutes les théories pointées par rapport à la création de Mew. Si jusqu’à présent cela n’a pas été confirmé, c’est celui qui se rapproche le plus de l’apparence de cet être. Mew et Ditto sont roses, pèsent 4 kg et appartiennent à la même génération, la première.

De plus, leur forme multicolore est bleue et ils sont les seuls Pokémon à pouvoir apprendre le mouvement de transformation. Pour l’instant, ni GameFreak ni Nintendo n’ont confirmé cette théorie, mais il est logique de penser que Ditto vient de Mew, collatéralement ou était une expérience antérieure à la création de Mew.

