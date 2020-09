Narrativement, Hawkman (Falk Hentschel) et Hawkgirl (Ciara Renee) sont partis DC’s Legends of Tomorrow après la saison 1 parce que leurs histoires, qui étaient inextricablement liées au méchant Vandal Savage (Casper Crump), étaient terminées. Lors de son lancement en 2015, Legends of Tomorrow était un spectacle très différent de la comédie d’aventure étrange et folle qu’elle est aujourd’hui. De nombreux fans considèrent maintenant Legends of Tomorrow comme le meilleur spectacle de Arrowverse, un éloge qui a échappé à la série de voyages dans le temps des super-héros lorsque les Hawks en faisaient partie.

Le personnage de Renee, Kendra Saunders, a fait ses débuts dans The Flash saison 1 et était apparemment un amour de Cisco Ramon (Carlos Valdes) lorsque Carter Hall de Hentschel est arrivé à Central City à sa recherche. Dans le crossover en deux parties de The Flash and Arrow « Legends of Yesterday / Legends of Today », Hall a révélé que lui et Kendra sont les réincarnés Khufu et Chay-Ara de l’Egypte ancienne. Tous deux sont destinés à être assassinés par Vandal Savage à plusieurs reprises (il les avait déjà tués 206 fois) et à se réincarner, se réunissant toujours dans chaque nouvelle vie. C’était la mise en place pour Legends of Tomorrow saison 1 lorsque Carter et Kendra, alias Hawkman et Hawkgirl, faisaient partie du groupe original de héros et de méchants inadaptés assemblés par Rip Hunter (Arthur Darvill) pour empêcher Vandal Savage de conquérir la chronologie. Mais à la fin de Legends of Tomorrow saison 1, Hawkman a de nouveau été tué par Savage. Après que les Legends aient battu Vandal pour de bon, Hawkgirl a quitté l’équipe. Carter, réincarné dans le futur, a ensuite voyagé dans le temps jusqu’en 2016 pour être avec son amour éternel Kendra.

En relation: Legends of Tomorrow: chaque membre de l’équipe, passé et présent

Legends of Tomorrow s’est séparé de Hawkman et Hawkgirl depuis que leur histoire avait suivi son cours. Les producteurs étaient conscients que la série n’avait pas trouvé son public dans la saison 1 et que des changements devaient être apportés au format afin d’attirer l’attention des téléspectateurs. Avec les Hawks, Leonard Snart de Wentworth Miller a également été tué hors de Legends. La série a ensuite progressivement ajouté de nouveaux personnages et a évolué dans une direction plus comique et folle en commençant par Legends of Tomorrow saison 2, qui s’est finalement transformée en manigances tout-aller qui distingue Legends du reste de l’Arrowverse. Comme Ciara Renee l’a dit à EW après la finale de la saison 1 de Legends, sa sortie, avec celle de Falk Hentschel, « avait été quelque chose qui était en pourparlers depuis un petit moment vers la fin du tournage … Honnêtement, je me suis dit: » Oh, je Comprenez-le, c’est logique. Nous avons terminé l’histoire. Totalement cool. »

Pour Renee, jouer dans Legends of Tomorrow était un défi car elle venait de démarrer sa propre société de production et ce travail devait être suspendu afin de s’acquitter de ses responsabilités en tant que série régulière sur la série CW. L’actrice n’a pas eu le cœur brisé de quitter l’Arrowverse car cela lui a permis de reprendre ses projets personnels d’écriture, de production et de réalisation. Renee et Hentschel ont indiqué qu’ils étaient prêts à revenir à Arrowverse, mais la série dans laquelle ils ont joué a évolué dans une direction entièrement différente (et meilleure).

Hawkman et Hawkgirl sont toujours dans les mémoires sur Legends of Tomorrow, mais pas toujours avec tendresse. Mick Rory (Dominic Purcell), qui est l’une des deux dernières légendes restantes de la saison 1 avec Sara Lance (Caity Lotz), les a autrefois appelées «ces stupides gens de Hawk». Avant que Ray Palmer (Brandon Routh) et Nora Darhk (Courtney Ford) ne quittent Legends of Tomorrow dans la saison 5, l’Atom a évité le sujet gênant de Kendra Saunders devant sa femme Fairy Godmother puisque, dans une chronologie différente des années 1950, lui et Kendra était autrefois un couple qui vivait ensemble. Cependant, le producteur exécutif Phil Klemmer a déclaré à ComicBook.com que les Hawks faisaient régulièrement l’objet de discussions dans la salle des écrivains de Legends of Tomorrow.

Ironiquement, Casper Crump a repris son rôle de Vandal Savage dans la finale de la saison 4 de Legends of Tomorrow, où le méchant réformé vivait heureux en enfer. Et bientôt, une nouvelle version de Hawkgirl apparaîtra sur grand écran dans Black Adam avec Dwayne Johnson. Mais alors que leur retour à l’Arrowverse est incertain, Hentschel et Renee ont officieusement repris leurs rôles de Hawkman et Hawkgirl dans un court métrage qu’ils ont tourné pendant la quarantaine du coronavirus. Le court-métrage, intitulé «Cooped Up», est Carter Hall qui lutte pour faire face au départ de Kendra et il a été fait pour collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance. Alors pendant qu’ils attendent Légendes de demain pour venir appeler, au moins Hawkman et Hawkgirl volent toujours dans la fan fiction.

Suivant: Legends of Tomorrow: chaque membre de l’équipe d’origine qui est parti et pourquoi