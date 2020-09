La récente vague d’incendies de forêt dévastateurs à Washington rappelle la brume fumée prolongée de 2018 à Seattle, capturée ici au-dessus de Puget Sound. (Photo . / Kurt Schlosser)

Restez à l’intérieur, Seattleites.

C’est le conseil des experts météorologiques cette semaine alors que les incendies de forêt historiques se propagent le long de la côte ouest, provoquant l’enfumage du ciel. La qualité de l’air dans la région de Seattle devrait se détériorer vendredi matin, les vents poussant la fumée vers le nord des incendies dans l’Oregon et en Californie.

Un corps extrêmement massif de fumée de feu de forêt provenant des incendies dans la RO et la Californie commence à se déplacer vers WA, et la qualité de l’air diminue. Cette image montre nos prévisions de fumée pour vendredi – pas géniales – et samedi semble pire. Suivez les prévisions sur https://t.co/WfVMAxptVq. #WAWildfires pic.twitter.com/V5PHeweRBs – Département d’écologie de WA 😷 (@EcologyWA) 10 septembre 2020

Voici un modèle de prévision qui montre la «fumée intégrée» ou la fumée totale à travers une couche profonde de l’atmosphère. Remarquez l’augmentation de la concentration commençant tard ce soir et se poursuivant jusqu’à samedi. #wawx pic.twitter.com/0XtH9rH2ru – NWS Seattle (@NWSSeattle) 10 septembre 2020

Chiffres actuels de la qualité de l’air. Stations le long de la côte centrale et sud maintenant dans la catégorie très insalubre. Cet air se dirigera vers la zone métropolitaine pendant la nuit. #wawx pic.twitter.com/hGE4uP8LRG – NWS Seattle (@NWSSeattle) 11 septembre 2020

Les villes de l’Oregon et du nord de la Californie ont été les plus durement touchées cette semaine, avec des milliers de personnes forcées d’évacuer et des décès signalés. «Nous n’avons jamais vu autant d’incendies non confinés dans notre État», a déclaré la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown.

Nous n’avons jamais vu une telle quantité d’incendies non confinés dans notre État. Actuellement, des incendies brûlent plus de 900 000 acres. Pour mettre cela en perspective, au cours des 10 dernières années, une moyenne de 500 000 acres brûlent en une année entière. Nous en avons presque doublé en 3 jours. – Gouverneur Kate Brown (@OregonGovBrown) 10 septembre 2020

Alors que se passe-t-il? Et pourquoi les incendies de forêt s’aggravent-ils?

Les scientifiques attribuent la cause des incendies de forêt records en Californie, qui ont brûlé plus de 2,3 millions d’acres, à une combinaison de changement climatique, de coups de foudre, d’inflammations artificielles et du fait que les gens vivent près des flammes, l’associé La presse a rapporté.

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, l’a appelé cette semaine «un nouveau monde dans les incendies de forêt et de prairie» et a déclaré que les conditions sont si sèches et chaudes «parce que le climat a changé», a rapporté le Tacoma News Tribune.

«Ce sont des incendies climatiques», a déclaré Inslee mercredi. «Ce sont des incendies climatiques parce que c’est ce qui crée les conditions qui les rendent si explosifs.»

Brown a ajouté: «Malheureusement, c’est le signe du futur. Nous constatons les effets dévastateurs du changement climatique en Oregon, sur toute la côte ouest et dans le monde.

Le Wall Street Journal a souligné la semaine dernière la «science des incendies de forêt», notant que les incendies sont de plus en plus gros, plus intenses et plus difficiles à éteindre ces dernières années, en partie à cause des forêts envahies. Les politiques centenaires qui forcent l’extinction immédiate des incendies de forêt au lieu de leur permettre de brûler ont augmenté la quantité de «combustible d’échelle», ou des arbres petits et moyens qui peuvent rendre les incendies plus dangereux.

Doug Morton, chef du laboratoire des sciences biosphériques de la NASA, a déclaré au WSJ que les chercheurs travaillent sur des algorithmes qui peuvent améliorer les prévisions pour mieux anticiper où et quand les incendies sont plus susceptibles de se déclencher.

Paul Hessburg, un chercheur écologiste basé à Wenatchee, Washington, a donné une conférence Ted en 2017 sur la prévention des incendies de forêt. Il a également souligné le problème des forêts envahies par la végétation, en l’appelant une «épidémie d’arbres».

«Après un siècle sans feu, les branches mortes et les arbres abattus sur le sol de la forêt sont au niveau de la poudrière», a-t-il déclaré. « De plus, nos étés deviennent plus chauds, ils deviennent plus secs et ils deviennent plus venteux. »

Hessburg a recommandé d’utiliser le brûlage dirigé pour éclaircir intentionnellement les arbres et brûler des combustibles morts, ainsi que l’éclaircie mécanique et la gestion des incendies de forêt. Il a encouragé les gens à faire part de leurs préoccupations aux législateurs pour aider à changer les politiques qui font de ces stratégies une réalité.

«Tant que nous, les propriétaires de terres publiques, ne faisons pas notre priorité de faire quelque chose pour remédier à la situation actuelle, nous allons subir des pertes continues à cause des mégafires», a déclaré Hessburg.

En ce qui concerne les conseils pour rester en sécurité, Ranil Dhammapala, un scientifique de l’atmosphère au Département de l’écologie de l’État de Washington, a déclaré qu’une «combinaison de masques N95, de filtres HEPA, de purificateurs d’air et de pièces à air pur est probablement ce qui fonctionnera le mieux.» Dhammapala a répondu aux questions sur le blog Washington Smoke, qui dispose d’une carte de la qualité de l’air pour les conditions actuelles.

Voici comment créer votre propre filtre de ventilateur:

D’autres conseils du blog Washington Smoke incluent la réduction de l’activité physique en plein air et la fermeture des fenêtres – bien qu’il note que «la ventilation est bonne pour aider à prévenir le COVID-19, donc lorsque la qualité de l’air est bonne, ouvrez-les pour obtenir de l’air frais et réduire la charge virale potentielle. «

Le département de la santé de l’État de Washington a une page FAQ pour répondre aux questions sur le COVID-19 et la fumée des feux de forêt.