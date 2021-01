Vous avez peut-être vu quelqu’un dans un film parler au téléphone dans un ascenseur. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, cette tâche est pratiquement impossible. Sauf si l’ascenseur ou l’ascenseur n’a pas encore démarré. Si elle augmente ou diminue, vous avez à peine une couverture mobile.

Ce n’est pas la faute de votre téléphone ou le réseau mobile de votre opérateur. Il vous suffit de sortir de l’ascenseur pour retrouver une couverture mobile et pouvoir parler normalement. Le coupable, involontairement, est l’ascenseur lui-même.

La réponse courte à la question en haut de cet article est qu’un ascenseur est une enceinte métallique fermée qui bloque ou interfère les signaux électromagnétiques, et parmi eux les fréquences attribuées à la téléphonie mobile. La réponse longue, ci-dessous.

La cage de Faraday

Le physicien anglais Michael Faraday Il a consacré une grande partie de sa vie à l’étude de domaines tels que l’électromagnétisme, et parmi ses découvertes, l’une des plus connues de la culture populaire est ce que nous appelons cage de Faraday, découvert vers 1836.

Pour simplifier, une cage de Faraday est un conteneur doublé ou construit de matériaux conducteurs d’électricité (comme le métal). En pratique, il fonctionne comme un parapet ou un isolant du champ électrique externe.

Source: Britt Selvitelle (Flickr)

Plus précisément, lorsqu’une boîte ou un conteneur métallique est placé devant un champ électrique externe, les charges sont réparties à travers le matériau conducteur, annulant les champs électriques externes. Ce phénomène, découvert par Faraday, qui donne son nom à ce type de construction, a de nombreuses applications.

Il existe de nombreux exemples de cages de Faraday au jour le jour. En plus des ascenseurs ou des ascenseurs, le automobiles ils agissent comme tels. Sont également populaires four à micro-ondes ou la Avions.

Champs électriques et électromagnétisme

Pour entrer dans les détails, son fonctionnement est curieux. Quand Michael Faraday tapissaient les murs d’une pièce avec des tôles et des décharges haute tension appliquées de l’extérieur, vérifié qu’il n’y avait pas de traces de champ électrique.

L’explication, lorsque l’électricité est appliquée à un conteneur métallique, elle conduit l’électricité en la polarisant. Le conteneur est chargé positivement dans la direction du déplacement du champ électromagnétique externe. Et dans sa partie intérieure, la charge est opposée, c’est-à-dire qu’elle chargé négativement.

On a beaucoup parlé de la cage de Faraday dans la fiction. Tant dans la littérature que dans les films et séries, en particulier ceux du genre fantastique et de la science-fiction. Et même dans émissions de télévision Des expériences ont été réalisées pour expliquer le fonctionnement d’une cage de Faraday.

De plus, il n’y a pas longtemps un produit basé sur ce phénomène Physique que pour un prix excessif fait, en pratique, votre routeur cesse de fonctionner, car il a bloqué le signal WiFi.

Electromagnétisme et téléphonie mobile

Comme je l’expliquais dans Du câble aux ondes: la naissance de la téléphonie mobile, de la téléphonie mobile et d’autres technologies sans fil comme le WiFi, la radio, la télévision ou le GPS, fonctionnent grâce aux ondes radio, qui font partie du Champ électromagnétique.

Ainsi, en bloquant le champ électromagnétique, les cages de Faraday ils bloquent tout signal, qui comprend la radio, la télévision ou, dans le cas qui nous concerne, affecte le couverture mobile. En pratique, être à l’intérieur d’une cage de Faraday nous empêche d’avoir une conversation téléphonique normale.

Source: MIC85 (Wikimedia Commons)

Manquer de couverture de téléphone portable dans un ascenseur est l’inconvénient de la cage de Faraday, mais au contraire, elle présente de nombreux avantages. Par exemple, dans four à micro-ondes, bloque les vagues qui chauffent les aliments pour qu’ils sortent. Et dans un voiture ou avion, il nous protégera de la foudre qui pourrait frapper lors d’un orage.

Une autre utilisation qui est donnée au blocage des signaux mobiles est dans le secteur de la cyber-sécurité. Les produits qui isoler les téléphones et autres appareils connectés pour éviter qu’ils ne soient exploités lors de réunions privées.

L’article Pourquoi la couverture mobile est-elle si mauvaise à l’intérieur d’un ascenseur? Il a été publié dans Explica.co.