Compagnons de voyage de Cendre dans Pokémon Ils sont généralement très importants pour pouvoir avancer en tant que meilleur entraîneur et abattre tout obstacle en cours de route, cependant, un personnage généralement sous-évalué est la mère de Cendre, puisque l’influence qu’il a sur Cendre dès le plus jeune âge. Et si vous ne l’avez jamais vu auparavant, cette illustration de la maison d’Ash dans Pokémon vous fera pleurer.

Delia Ketchum est le compagnon véritable et le plus important de tout le voyage qui Cendre en tant que coach et professionnel. Merci à Delia, Cendre sait ce que c’est d’être aimé, d’avoir un chez-soi, des valeurs et des principes, quoi en tant que coach Pokémon transmet généralement à leur Pokémon pour qu’ils se sentent intégrés aux aventures de Cendre et aussi heureux pendant qu’ils sont à ses côtés.

En plus de cela, Délia sert de guide pour Cendre. Lorsqu’il se sent perdu, Delia est là pour l’aider, le réprimander ou simplement lui donner cet amour maternel dont chaque enfant a besoin. Et son Cendre est en danger, comme lorsqu’il a été enlevé par le Équipe Rocket, elle est capable de le défendre aux côtés de Monsieur mime.

À la fin, Délia est celui qui maintient vivante la flamme de Cendre en tant que personne, et au-delà Cendre avoir d’excellents compagnons comme Brock ou maiC’est sa mère qui le guide sur chaque chemin et lui apprend tout ce qu’il doit faire dans la vie pour pouvoir faire chacun de ses voyages. Qu’en pensez-vous Delia Ketchum?

Savoir plus: 6 raisons impérieuses de croire que M. Mime est le père d’Ash Ketchum

Autres objets Pokémon que vous aimerez