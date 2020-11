La fonction d’autodestruction des messages est incomplète et ne dispose pas d’options de personnalisation pour l’utilisateur.

WhatsApp a officiellement lancé l’option d’autodestruction de ses messages, ce qui nous pourrions déjà faire dans Telegram depuis longtemps et une réclamation constante de ses utilisateurs.

Cependant, cet outil est à mi-chemin, depuis la Délai d’attente de 7 jours cela semble un fardeau trop lourd qui empêche de profiter pleinement d’un instrument de protection de la vie privée vraiment utile dans un autre contexte.

Parce que… A quoi ça sert vraiment d’attendre 7 jours? Pendant tout ce temps, si quelqu’un veut sauvegarder ce message, il disposera de suffisamment de mécanismes pour le faire.

À première vue, je peux penser capture d’écran (désactivé dans les chats secrets Telegram), le transfert à d’autres utilisateurs ou même la possibilité d’exporter le chat.

Le message que nous voulons faire disparaître ne disparaîtra d’aucun de ceux-ci.

Au contraire, dans son rival maximum, Telegram, les chats secrets donnent la possibilité de ** supprimer les messages quelques secondes, minutes ou heures après avoir été vus, ** les empêchant de capturer une capture d’écran, de les transférer ou d’enregistrer tout type d’image dans la galerie .

Oui, je sais qu’il y a toujours la possibilité de prendre une photo avec un autre téléphone portable, mais Telegram et WhatsApp ne peuvent pas aller aussi loin aujourd’hui.

Savoir plus: Les messages WhatsApp autodestructeurs sont désormais officiels

Qu’en est-il des images

Le deuxième gros problème que je vois avec cette nouvelle possibilité d’autodestruction des messages WhatsApp sont les images. Comme nous le savons, sur les appareils Android Vous ne pouvez pas désactiver l’enregistrement automatique des images et des vidéos.

Alors, que faire si ce que je veux auto-détruire est un fichier multimédia? Est-ce que WhatsApp accède à la galerie du téléphone et supprime le fichier? Franchement, je ne pense pas.

Savoir plus: 3 choses à garder à l’esprit avant de supprimer un message WhatsApp

A ce propos, l’entreprise pourrait donner la possibilité une fois pour toutes de désactiver le stockage automatique des fichiers multimédias mais, même avec ceux-là, ce serait nécessaire que l’expéditeur et le destinataire l’aient activé. Sinon, peu importe à quel point vous mettez votre vie privée, il y aurait un nouveau vide que cette fonctionnalité d’autodestruction ne pourrait pas combler.

En passant, Telegram a cette option.

À ce stade, personnellement Je vois cette nouvelle option WhatsApp trop verte. Il s’agit évidemment d’une approche vers le plafond posé par Telegram en termes de confidentialité et de possibilités d’autodestruction des messages mais, à ma connaissance, WhatsApp continue trop loin et cela, pour une entreprise de sa taille et de sa valeur, est un fardeau à corriger le plus tôt possible.

Vous voudrez peut-être savoir maintenant le nombre de messages envoyés chaque jour via WhatsApp ou une astuce utile comme comment écouter un audio sur WhatsApp sans que la personne qui l’a envoyé le sache.