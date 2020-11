Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 16:01

Bien qu’il y ait beaucoup de choses à jouer pour une fois, le Playstation 5 il arrive entre nos mains la semaine suivante, l’un des titres qui sera déjà pré-installé dans notre nouvelle console est Salle de jeux d’Astro, qui exploitera les nouvelles fonctionnalités du DualSense. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce titre se déroule dans un PS5, c’est-à-dire que nous explorerons son architecture interne de manière amusante et intéressante.

Dans le cadre d’une récente interview que nous avons eue avec Nicolas Doucet, Directeur de Salle de jeux d’Astro, on nous a expliqué pourquoi Team ASOBI! a opté pour que cette nouvelle aventure se situe à l’intérieur d’une PS5 et nous partageons ici un fragment de ce qu’il nous a dit:

«Ces« démos technologiques »sont généralement constituées de mini-jeux sans fin, mais nous ne voulions pas faire cela. Nous voulions créer une aventure beaucoup plus structurée, en suivant un seul genre, il était donc logique d’amener l’expérience Astro Bot sur une PlayStation. “

Plus tard, Doucet expliqué le chemin Salle de jeux d’Astro correspond parfaitement au concept de DualSense et comment lui et son équipe ont profité des nouvelles fonctionnalités de ce contrôle pour une expérience imbattable:

«Comme vous le savez, la salle de jeux d’Astro repose largement sur DualSense. Pour la conception des niveaux, nous voulions en tirer le meilleur parti, mais en même temps, nous voulions également que les lieux soient familiers. Nous avons réalisé que chaque composant interne de la PS5 fonctionnait pour cela, par exemple, l’unité GPU est généralement très grande, alors nous nous sommes dit “ OK, eh bien, avec ça, nous pouvons faire une jungle ” et le SSD est quelque chose de plus futuriste, nous avons donc choisi de faire un niveau spatial. De là, nous nous sommes étendus aux objets de collection et à toutes ces références. “

Salle de jeux d’Astro viendra pré-installé avec chaque PS5 et vous pouvez commencer à en profiter à partir du 12 novembre.

