Les algorithmes sont devenus la plus grande proposition des plates-formes de streaming aujourd’hui, pour être si pertinentes pour le consommateur.

La contingence COVID-19 est devenue un processus très précieux pour comprendre la consommation du public.

Au milieu de la pandémie COVID-19, nous voyons une série de tendances, parmi lesquelles la plus grande consommation de contenu en streaming.

Le contenu en streaming a consolidé une série de directives, à travers lesquelles il s’est imposé comme l’une des options de contenu les plus populaires au cours de cette éventualité.

Face à la pandémie COVID-19 que nous vivons, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est l’opportunité d’innover sur le marché et pas seulement cela, dans l’expérience qui a été ouverte, afin d’établir des repères de plus en plus importants.

Le confinement a été essentiel pour déclencher la consommation de contenu en streaming, tout comme le travail des algorithmes développés par des plates-formes telles que Netflix ou Spotify, pour offrir une expérience utilisateur surprenante.

Misik – Making Sound Kool

Le jugement de Daniel Ek

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a été lancé à l’époque contre des artistes populaires et leur a reproché de ne pas publier de musique plus fréquemment, les accusant d’être un talent gaspillé, car ils manquent des tendances et des actions qui ont été promues avec les réseaux sociaux, par exemple.

La critique du manager a été mal interprétée, mais cela fait partie de la réalité que nous vivons aujourd’hui, où un algorithme dicte ce qui est réussi et ce qui n’est tout simplement pas important pour le public.

Le pari fait sur le contenu en est un bon exemple. Par exemple, un très bon cas qui le montre nous rappelle que sur Spotify, selon une étude de Quartz, ce média a découvert que la plateforme a enregistré une diminution du nombre de personnes qui écoutent le Top 40 des musiques les plus jouées. La métrique perd de la force par rapport aux autres listes sélectionnées par la plateforme au quotidien ou avec des découvertes hebdomadaires.

Il y a un plus grand dynamisme dans la reproduction des contenus et cela crée sans aucun doute une série d’opportunités pour lesquelles les artistes doivent être préparés, oui, mais cela révèle aussi l’importance que ces contenus ont pour le public et la valeur que démontre un algorithme permettant de garantir que cette demande accrue de contenu en streaming est de qualité.