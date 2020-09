La série Yakuza a gagné en popularité en Occident au cours des dernières années, depuis la sortie de Yakuza 0 sur le thème des années 80. La franchise est bien connue pour son mélange de drame policier et de bizarrerie absurde et décalée, et Yakuza: comme un dragon s’y penche plus que jamais.

Yakuza: Like a Dragon change le gameplay de la série en un RPG au tour par tour, rempli d’invocations ridicules de style Final Fantasy et tout. Cependant, il y a un autre changement massif à venir dans le jeu, car il s’agit du premier jeu Yakuza en plus d’une décennie à présenter un doublage anglais. Parce que la série est si imprégnée de culture japonaise, il n’a jamais semblé que Yakuza avait besoin d’une voix anglaise.

Il y a une raison pour laquelle Sega a opté pour un doublage anglais, bien sûr, et tout a à voir avec le fait de donner au jeu un public potentiel plus large. Voici pourquoi Yakuza: Like a Dragon a un doublage anglais.

Le seul autre jeu Yakuza à avoir jamais présenté un Dub anglais est le premier Yakuza, sorti en 2006 sur PS2. Fait amusant, ce jeu présentait Mark Hamill comme la voix de Goro Majima. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles la série a abandonné les doublages anglais, d’autant plus que le doublage du premier jeu a essayé de prendre le ton d’un jeu de style mafieux au lieu de sa source originale. Ajouter un doublage anglais coûte plus d’argent et prend plus de temps de développement, et la série Yakuza n’a tout simplement pas été rentable en Occident pendant des années. Il ne sert à rien de dépenser de l’argent pour créer un doublage anglais quand un studio ne peut pas être sûr de récupérer cet argent.

Tout cela a changé avec la sortie de Yakuza: Like a Dragon, car la série a maintenant une réelle reconnaissance de la marque. En plus de cela, Like a Dragon est le premier jeu de la série à être lancé sur Xbox et PlayStation, ce qui signifie qu’il dispose d’un plus grand nombre de joueurs potentiels. Ajouter un doublage anglais est moins risqué maintenant, et cela peut également aider à attirer un tout nouveau groupe de joueurs. En fait, tout sur Yakuza: Like a Dragon est conçu pour essayer d’attirer de nouveaux joueurs aussi bien que d’anciens. Le jeu arbore un nouveau protagoniste et un tout nouveau décor, ce qui signifie que tout le monde peut participer sans connaissances préalables de Yakuza. Sega a également choisi d’appeler le jeu Like a Dragon in the West, au lieu de Yakuza 7. Tout ce qui concerne le marketing du jeu est censé être une nouvelle expérience, et un doublage anglais, montré dans les bandes-annonces, rend le jeu encore moins intimidant pour les joueurs peu familiers. avec Yakuza ou la culture japonaise en général.

Une autre partie de la décision de donner à Like a Dragon un doublage anglais pourrait avoir à voir avec le succès de Judgment. Bien que Judgment ne soit pas un jeu de Yakuza, il se déroule dans la même ville, Kamurocho, et comporte quelques références. Judgment comportait un doublage anglais complet, mais l’intention était de rendre le jeu plus accessible, plutôt que de l’occidentaliser. Judgment s’est plutôt bien vendu en Occident, dépassant largement les attentes de Sega. Il y a quelques facteurs qui ont probablement contribué à cela, y compris des critiques solides, mais l’accessibilité d’un doublage anglais a également joué un rôle. Aussi bonnes que soient les performances, le seul défaut de Judgment avec le dub était qu’il n’y avait pas de synchronisation labiale. Yakuza: Like a Dragon, d’autre part, aura une synchronisation labiale avec les voix anglaises, ce qui rendra l’expérience globale meilleure. Le dub anglais de Judgment semblait bien se passer, et il est clair que Sega était encouragé à doubler encore plus sur un dub anglais. Encore une fois, l’intention est simplement de rendre la culture japonaise de Yakuza: comme un dragon plus accessible tout en la gardant entièrement intacte, sans occidentalisation.

Yakuza: comme un dragon sera lancé le 10 novembre sur Xbox Series X et le 13 novembre sur Xbox One, PS4 et PC. Le jeu arrive également sur PS5 à une date non annoncée.

