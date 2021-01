Alerte: ce post est plein de spoilers pour The Mandalorian

Nous devons être honnêtes. Lorsque The Mandalorian a été annoncé en 2018, l’univers Star Wars ne traversait pas son apogée. La troisième trilogie, qui à l’époque attendait sa conclusion avec Star Wars: The Rise of Skywalker, a divisé les opinions de millions de fans. C’était une époque où l’on se demandait si Mickey était vraiment capable de donner une autre vie à l’une des franchises de divertissement les plus réussies de tous les temps.

La saga Skywalker a pris fin et, malheureusement, elle n’a pas répondu aux attentes. Mais au milieu de cette mer d’incertitude, Disney Plus est apparu, qui étonnamment est devenu le gilet de sauvetage de l’univers créé par George Lucas. Ce n’est un secret pour personne que The Mandalorian, la première production en direct de Star Wars sur le service, est la série la plus populaire aujourd’hui. Cependant, son succès n’est pas une simple coïncidence. Il y a des facteurs clés qui ont poussé Disney à trouver enfin le moyen de triompher avec Star Wars.

Entre les mains de ceux qui connaissent: Dave Filoni et Jon Favreau

Jon Favreau et Dave Filoni – WireImage pour Disney

Être fan de Star Wars ne garantit pas que vous ayez la capacité de guider adéquatement un projet de la série. Bien que vous expliquiez trop souvent à quel point vous appréciez leurs personnages depuis l’enfance, quelque chose de plus est nécessaire. JJ Abrams et Rian JohnsonMalgré une histoire de bons films, ils ne pouvaient tout simplement pas réussir la troisième trilogie. Et c’est en grande partie parce qu’aucun d’eux n’était supervisé par des personnes ayant une expérience antérieure en franchise. Chacun a suivi sa propre vision.

L’énorme passion et l’amour de Dave Filoni et Jon Favreau pour Star Wars se reflètent clairement dans The Mandalorian

L’ordre était assez clair dès le départ: rapprocher Star Wars de nouveaux publics. Et ne vous méprenez pas sur ce qui précède, car cet objectif n’est pas faux. L’univers de George Lucas est devenu populaire précisément parce que ses premiers longs métrages s’adressaient à un public de masse. Le problème avec les derniers films, cependant, est que ils n’ont pas respecté l’héritage que Lucasfilm a formé. Les histoires et les personnages ont été piétinés et gaspillés; les films ont perdu leur connexion narrative les uns aux autres et la fin est une improvisation complète.

Heureusement, avec The Mandalorian nous n’avons pas vu ces trébuchements malgré la participation de plusieurs administrateurs. Parce que? Parce qu’ils sont dirigés par deux personnes qui ont déjà démontré leur talent créatif et leur passion pour Star Wars: Dave Filoni et Jon Favreau. Le premier est l’un des créateurs de Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels, la série animée exceptionnelle qui est aujourd’hui les piliers de The Mandalorian. Il est également une vieille connaissance du département d’animation de Lucasfilm; connaît la saga “de la tête aux pieds”.

Jon Favreau et Dave Filoni – Disney Media Center

Favreau, pour sa part, n’est pas seulement un fan avoué de Star Wars, il a également exprimé Pre Vizsla dans The Clone Wars et Rio Durant en Solo: A Star Wars Story. Après avoir créé le succès de l’univers cinématographique Marvel, il a attendu l’opportunité de jouer un rôle clé dans un nouveau projet Star Wars. Favreau est scénariste pour The Mandalorian —Ensemble avec Dave Filoni— et producteur exécutif.

Dave Filoni et Jon Favreau ont prouvé qu’en plus de bien travailler ensemble, ils savent diriger et permettre à d’autres réalisateurs d’apporter leurs propres idées. Ils comprennent tous les deux Star Wars comme personne d’autre à Disney et son amour et sa passion sont incarnés dans la série. Son respect pour les travaux précédents de Lucasfilm, aussi mineurs que soient les détails ou les références à des œuvres du passé, doit être apprécié. Je reviens sur une phrase que Filoni a dite dans les coulisses de la deuxième saison de The Mandalorian – également disponible sur Disney Plus -:

«Lorsque vous recréez des choses comme le palais de Jabba, vous le faites avec le respect qu’il mérite. Et pas seulement à cause du fait qu’il se ressemble, mais à cause des personnes qui l’ont créé. Les gens qui faisaient partie de l’héritage de Lucasfilm et que nous avons travaillent pour eux. ”

The Mandalorian est une série pour tout le monde

Un point fondamental pour que le Mandalorien soit un phénomène est que peut être apprécié par n’importe qui. Indépendamment de l’âge; que vous connaissiez ou non Star Wars. Même le divertissement est garanti si vous n’avez jamais vu les films de votre vie. Cependant, il est évidemment conseillé de regarder les longs métrages et séries animées mentionnés ci-dessus pour l’apprécier pleinement. Ce n’est qu’alors que vous pourrez exploser d’émotion en autant de moments.

L’histoire du mandalorien ce n’est pas compliqué de comprendre. Certains épisodes s’éloignent de l’objectif premier de Din Djarin pour donner un air frais à l’histoire, puisqu’ils nous permettent de connaître des scénarios jamais vus auparavant dans l’univers fictif. Cependant, ces chapitres sont généralement de courts récits qui finissent par influencer l’argument principal à la fin. Et bien sûr, présentez personnages adorables Il était vital d’attirer tous les regards. Qui ne connaît pas “Baby Yoda” ces jours-ci?

S’éloigner des Skywalkers, dans une certaine mesure …

L’introduction de nouveaux personnages dans Star Wars a toujours été une épée à double tranchant. Lorsque l’histoire ne se déroule pas correctement et que leur présence n’a aucun sens, les torches des fans ne tardent pas à brûler – bravo à Jar Jar Binks. Dans ce sens, Le mandalorien a présenté des visages dont le développement narratif est exceptionnel, à la fois dans le principal et dans les secondaires qui ont de brèves apparitions. Chacun a un rôle important et personne ne se sent forcé ou improvisé.

Le Mandalorien nous a permis de rencontrer un Mandalorien qui, malgré son attitude froide et suivant les règles strictes de son credo presque avec un respect total, a aussi un côté vulnérable. Grogu, l’autre protagoniste, est responsable d’avoir révélé que son protecteur est toujours un humain avec des sentiments. Les aventures qu’ils ont vécues ensemble ont renforcé leur relation, une relation qui ressemble déjà à celle d’un père avec son fils. La série nous montre que même le guerrier le plus indifférent de la galaxie peut briser son moule afin de protéger la créature.

Alors que la grande majorité des personnages sont nouveaux, Dave Filoni et Jon Favreau se sont tournés vers canon pour ramener des personnages emblématiques de l’univers: Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze et Boba Fett. Et avec eux l’action et les duels au sabre laser que nous voulions tant. Son retour a été magistral et, comme vous le savez sûrement déjà, au moins Ahsoka et Boba auront leur propre série à l’avenir. C’est à quel point son retour a été important. Ne doutons pas que des visages plus familiers commenceront à se joindre aux saisons suivantes.

Personne ne peut nier qu’à cause des derniers longs métrages, nous sommes un peu fatigués des Skywalkers. Une partie du succès de The Mandalorian est en fait due au s’éloigner de la saga Skywalker et de tout ce qui les entoure. Nous assistons à des histoires nouvelles et imprévisibles centrées sur des personnages pour la première fois. Oui, Luke est apparu à la fin pour recevoir l’hommage qu’il a toujours mérité. Cependant, même sa présence imposante a pris un siège arrière quand Grogu a finalement vu le visage de Mando. Il n’y a jamais eu de doute sur l’identité des protagonistes.

L’avenir du mandalorien

Disney n’a pas commenté la question, mais il est très probable que la troisième saison de The Mandalorian attendra jusqu’en 2022. Le motif? Fin décembre 2021, The Book of Boba Fett, le spin-off de The Mandalorian, sortira. Par conséquent, il est presque acquis que la nouvelle aventure de Din Djarin arrivera un an plus tard. Il sera intéressant de voir comment la série se poursuit après le chapitre 16, alors que Grogu a emprunté un chemin différent apprenez à maîtriser la Force sous la tutelle de Luke Skywalker lui-même. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur professeur.

