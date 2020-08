Maintenant que Madden NFL 21 a officiellement publié, les fans expriment leurs inquiétudes (et leur indignation) quant à l’état du jeu. Ce n’est que le dernier d’une longue série d’événements qui ont nui à la réputation de longue date de la franchise. Maintenant, Madden NFL 21 accumule des critiques incroyablement négatives sur des sites comme Metacritic, où le jeu a actuellement une note de 0,4! Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les fans sont contrariés, et il devient de plus en plus évident qu’EA doit repenser la façon dont ils gèrent toute leur série Madden.

Une partie du contrecoup remonte au début de l’été lorsque la bande-annonce de Madden NFL 21 est sortie. Les fans étaient en colère que le nouveau Madden n’ait pas de changements significatifs, et des choses comme de meilleurs scans faciaux et des améliorations du mode Franchise (sur lesquelles les fans ont posé des questions pendant des années) semblaient être complètement ignorées. Le jeu a pris une raclée sur les réseaux sociaux et YouTube, mais EA a promis de résoudre certains de ces problèmes avant le lancement du jeu.

Les controverses entourant le jeu se sont calmées pendant un certain temps, mais les fans ont ensuite commencé à critiquer l’art de la boîte de Madden NFL 21. La couverture, qui présente le quart-arrière des Baltimore Ravens, Lamar Jackson, a été critiquée pour sa conception de collage désordonnée. Traditionnellement, EA prend de nouvelles photos pour leurs couvertures Madden, mais cette année, à cause du COVID-19, ils ont utilisé des images du photographe du personnel des Ravens à la place. Le raisonnement derrière cette décision est tout à fait compréhensible, mais cela n’a toujours pas empêché certains fans de détester la conception de collage avec laquelle EA a fini par opter.

La franchise avait déjà pris un coup l’année dernière, lorsque Madden NFL 20 est sorti avec des bugs majeurs qui nuisent aux ventes et aux critiques. Maintenant, il semble qu’EA soit condamné à répéter son erreur avec la dernière entrée. Madden NFL 21 est officiellement sorti, et malgré des changements importants apportés à des choses comme le mode Madden Ultimate Team et un mode complètement nouveau appelé The Yard, le jeu ne se porte pas bien avec les fans.

Les fans sont contrariés par le manque de changements, les bugs de jeu persistants qui n’ont pas été corrigés des tranches précédentes et l’utilisation répétée des microtransactions par EA. Un correctif juste après la sortie du jeu a corrigé certains bugs, mais les fans se sont toujours plaints que le jeu était trop similaire à ses versions précédentes. Ce n’est que le dernier obstacle à surmonter pour EA et Madden, car la réputation de la franchise ne cesse de s’aggraver d’année en année. Pour l’instant, Madden est toujours le jeu vidéo officiel de la NFL pendant plusieurs années, mais la société pourrait finir par voir sa licence révoquée si elle ne peut pas récupérer de sa réputation ternie.

Si EA veut que l’avenir de sa série Madden sorte de ce funk, il va devoir résoudre les problèmes que les fans ont avec les jeux. Madden NFL 21 peut être un pas dans la bonne direction, mais il faudra plus que quelques améliorations à moitié cuites pour rendre les fans heureux. EA doit repenser l’ensemble de son modèle pour Madden et créer un produit que les fans voudront à nouveau continuer à acheter chaque année.

