La nouvelle carte des dirigeables était prévue pour “début 2021”, bien qu’elle se poursuive sans date de sortie.

Parmi nous était l’un des grands succès sociaux de 2020 et sûrement l’un des succès les plus inattendus de l’industrie du jeu vidéo depuis longtemps. Publié à l’origine en 2018, cette petite proposition indépendante est devenu un hit viral au cours du second semestre de l’année dernière, dans le sillage de sa croissance sur Twitch, et avec un nombre de joueurs énorme que de nombreux autres jeux aimeraient déjà. Cependant, comme notre collègue Mario Gómez l’a souligné hier soir, la popularité du jeu commence à s’estomper. Et cela est dû, en partie, au manque de nouveau contenu et mises à jour.

Après une génération de jeux en tant que service, l’intérêt du grand public c’est une entité de plus en plus volatile. Ce n’est pas nouveau: tous les deux ou trois mois il semble y avoir un nouveau “jeu du moment”, et comme Fall Guys l’était en août, c’était alors Among Us, et actuellement c’est Rust. Les gens sont impatients, et en prévision de la nouvelle carte du dirigeable Among Us, ainsi que des mises à jour prévues, les membres de InnerSloth Ils expliquent sur leur site Web les raisons pour lesquelles les nouvelles de Among Us sont faites pour être demandées.

Ces mois ont été un travail en coulisse InnerSloth“Among Us a acquis une pertinence incroyable fin 2020 que nous ne nous attendions pas, et cela a été beaucoup de changements pour nous », déclare le studio indépendant.« Nous ne voulons pas trop nous plonger dans les problèmes d’organisation, mais pas seulement nous devions retourner de travailler avec Among Us après avoir cru que le jeu était déjà terminé, mais nous devions également nous établir de manière plus durable pour pouvoir travailler sur le jeu. Il fallait dépenser 2 mois seulement en restructuration, en concevant de nouveaux processus et en sollicitant l’aide externe de partenaires pour nous aider à le gérer “.

“Au début, nous n’étions que 3 amis travaillant ensemble […] mais si nous voulions que cela fonctionne sur le long terme et élargisse l’étude, nous devions rationaliser nos processus. Tout cela a été un travail dans les coulisses, et même si cela a pris du temps en dehors du jeu, cela nous permettra de mieux travailler sur le jeu maintenant et à l’avenir. “InnerSloth semble avoir passé la plupart de son temps à le faire. jeter une base solide cela leur permet de travailler plus rapidement sur le titre maintenant, où ils se souviennent également qu’au cours de ces mois, ils ont publié un portage du jeu pour Nintendo Switch, et préparent une autre version qui arrivera sur les consoles Xbox en 2021.

Parmi nous est maintenant disponible sur Nintendo Switch, bientôt sur Xbox

Les versions console de Among Us signifient non seulement plus d’heures de programmation, mais aussi “plus de support, de certifications surmonter, et autres […] Il y a aussi beaucoup de choses hors de notre contrôle (problèmes juridiques, réunions, planification), donc parfois ces choses ils prennent plus de temps que prévu“Dans le cadre de sa déclaration, InnerSloth rappelle que le nouveau Carte dirigeable Il fera ses débuts début 2021, et promet de proposer prochainement une feuille de route avec le futur contenu du jeu, pour être plus transparent avec ses utilisateurs.

De même, le développement de un système de comptes fr Among Us est toujours en cours, et l’étude indique qu’il lui reste «peu» à faire, même si elle le fera de manière progressive. Initialement, InnerSloth ajoutera modération et reporting au jeu, pour en ajouter plus tard, comme un système d’amitié, ou un record avec les statistiques du joueur Sera-t-il trop tard pour Parmi nous, ou parviendra à renflouer ses chiffres avec les prochaines mises à jour? Un jeu qui, on s’en souvient, a le record historique de joueurs actifs en un seul mois.

