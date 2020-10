Découvrez toutes les nouveautés apportées par Samsung avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live.

Écrit par Clara Ferreiro

Jusqu’à il y a quelques années à peine, écouter de la musique avec des écouteurs Bluetooth était étrange, inconfortable ou pire encore.

Cependant, depuis lors, il y a eu des améliorations incroyables dans ces produits et Samsung de plus en plus est surmonté.

Grace à nouvelles technologies de transmission sans fil Avec l’amélioration de la durée de vie de la batterie, les écouteurs sans fil deviennent rapidement l’un des moyens les plus courants d’écouter de la musique.

Sur le marché, vous verrez de nombreux modèles d’écouteurs sans fil, mais peu vous en feront vivre un expérience d’écoute vraiment premium.

Pour que vous puissiez profiter de cette expérience et écouter vos artistes préférés comme si vous étiez à un concert ou à un festival, les Galaxy Buds Live présentent une combinaison d’innovations sonores qui prennent en charge une qualité audio riche, immersive et cristalline avec le Technologie ANC (annulation active du bruit) et avec un puissant Son AKG.

Principales caractéristiques du Galaxy Buds Live:

1.Un design innovant dans le monde des écouteurs

Normalement, les écouteurs que nous voyons sur le marché ont un design similaire, mais dans ce cas, Samsumg parie sur un design unique et élégant, qui est assimilée aux courbes de l’oreille.

La forme du Galaxy Buds Live lui permet de s’adapter parfaitement à votre oreille, sans vous causer d’inconfort. Ils ont également deux tailles de coussinets pour un meilleur ajustement.

En conséquence, vous pouvez vous déplacer n’importe où sans craindre que vos casques ne tombent.

Vous pouvez trouver ces casques en trois couleurs différentes avec une finition brillante: Mystic Black, Mysitic Bronze et Mystic White.

2.Les premiers Galaxy Buds avec suppression du bruit.

Avec un poids léger, 5,6 grammes ces casques ont un look original, annulation active du bruit ouvert (ANC), permettant de réduire le bruit ambiant lorsque vous êtes à l’extérieur et vous évitant d’être distrait.

Pour activer cette option, vous devez appuyer longuement sur la surface du casque.

Il a le sceau de qualité deAKG pour lequel la qualité sonore est excellente, il dispose de doubles haut-parleurs et cela rend l’expérience de son avec basse être brutal.

Ces écouteurs produisent un son large et nous pouvons personnaliser l’expérience en fonction du type de musique que nous écoutons.

Les Samsung Buds Live ont également technologie adaptative à double microphone, avec lequel la qualité des appels sera bien meilleure et réduira au maximum le bruit externe.

En effet, les écouteurs peuvent changer la façon dont vous utilisez les microphones, vous permettant de choisir entre des microphones externes ou internes.

3.Ces écouteurs ont 2 piles

Ce qui nous inquiète lorsque nous achetons des écouteurs, c’est la batterie, mais avec le Galaxy Buds Live, il ne faut pas s’inquiéter car il comprend deux batteries de 58 mAh et l’étui de chargement a une capacité de 252 mAh.

La batterie du boîtier peut être chargée avec un câble USB-C via le recharge sans fil avec la norme QI.

Et si vous avez besoin d’un peu plus de batterie loin de chez vous, vous pouvez utiliser la charge inverse de votre Samsung Galaxy Note20 et commencer: en seulement 5 minutes, vous pouvez avoir environ 1 heure de musique.

4. Branchez vos écouteurs

Ces écouteurs ont la fonction Bourgeons ensemble, cela vous permet de partager votre bonne musique avec quelqu’un d’autre qui possède le Samsung Galaxy Buds Live.

Si vous voulez que vos écouteurs Galaxy Buds Live soient facilement connectés à tous vos appareils Samsung, il vous suffit de le faire à partir de Compte Samsung.

Une fois couplés avec votre smartphone Galaxy, les Galaxy Buds + sont automatiquement disponibles sur tous les autres appareils connectés au même compte Samsung.

Si vous souhaitez utiliser ces écouteurs sans fil sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser Paire Swift pour les connecter de manière simple et facile.

Bref, on peut dire que les Galaxy Buds Live surprise de toutes les manières possibles, et c’est qu’ils apportent avec eux exactement ce que nous recherchons dans les appareils auditifs.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez les obtenir sur le site officiel de Samsung, Galaxy Buds Live.