Relations entre Chine ed Inde, à la suite d’une série d’incidents qui ont conduit le gouvernement indien à interdire l’utilisation de plus d’une centaine d’applications chinoises. Outre les cinquante applications interdites en juin parce qu’elles étaient considérées comme étant engagées dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, d’autres sont désormais ajoutées, notamment PUBG Mobile, une bataille royale populaire a également beaucoup joué en Italie.

Pourquoi l’Inde a-t-elle interdit l’utilisation de PUBG Mobile et d’autres applications chinoises?

PUBG Mobile, Alipay est Baidu ne sont que quelques-unes des applications les plus populaires qui ont été interdites par le gouvernement indien. À eux s’ajoutent TIC Tac est WeChat, dont l’utilisation a été interdite en juin. Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information a déclaré qu’il avait reçu des plaintes concernant une série de demandes voler et cacher les données des utilisateurs d’une manière non autorisée aux serveurs qui ont des bureaux en dehors de l’Inde. Plus précisément, ces données seraient dirigées vers la Chine et le gouvernement indien a signalé que la décision d’interdire les plus de cent applications incriminées protégera les intérêts de millions d’utilisateurs mobiles indiens.

Dans le cas de TikTok, nous savons que l’utilisation de l’application n’a pas été interdite uniquement en Inde. Plusieurs agences gouvernementales américaines (la Transportation Security Administration, le Département d’État, le Département de la sécurité intérieure, la marine et l’armée) ont également interdit l’utilisation de l’application sur les smartphones, etc. général, sur les appareils de leurs employés pour problèmes de sécurité.

En plus de PUBG Mobile, le gouvernement indien a également interdit l’utilisation de Alipay, une plateforme très importante pour les paiements numériques, e Baidu, le premier moteur de recherche en langue chinoise. Ci-dessous, la liste des 118 applications interdites par le gouvernement indien.