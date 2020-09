Fiancé de 90 jours a eu tellement de couples au cours de ses saisons, mais Loren et Alexei étaient l’un des meilleurs à avoir jamais honoré le programme du réseau TLC. Les deux tourtereaux sont toujours ensemble et ont récemment accueilli un beau petit garçon dans leur vie!

Il y a de nombreuses raisons d’aimer ce couple. Une partie de la raison pour laquelle ils sont si parfaits est qu’ils n’ont pas peur de discuter de ce qui les dérange vraiment. Même avec leurs différences culturelles et leurs légères barrières linguistiques, ils sont capables de communiquer efficacement, un élément clé d’une relation réussie. Qu’il s’agisse de s’occuper des Tourettes de Loren ou de parler de ses sentiments le jour de leur mariage, ce couple est capable de tout endurer et de l’emporter. Voici quelques raisons pour lesquelles ils sont si parfaits!

Pour commencer, ils ont l’histoire la plus adorable de leur rencontre et Loren adore la raconter. Ils se sont rencontrés en Israël, le pays d’origine d’Alexei, alors que Loren était en voyage Birthright. Birthright permet aux personnes de confession juive un voyage gratuit en Israël afin qu’elles puissent visiter leur patrie. La pauvre Loren n’est pas une super flyer alors bien sûr, elle a pris quelque chose pour se détendre, se sentant en boucle en sortant de l’aéroport, elle s’est dirigée vers le bus et a repéré un Alexei armé croisé. Il y avait une attraction immédiate et un Loren fou a demandé s’il était le médecin du voyage et bien sûr sa réponse était oui. En montant dans le bus, elle a mentionné à un ami que ce serait un bon voyage et a laissé entendre qu’elle allait rencontrer le beau Alexei. Les deux se sont bien entendus au cours de son séjour de 10 jours et le reste appartient à l’histoire. Awwwww …

Grâce à leur mariage israélien explosif, le couple est resté fort et maintenant qu’ils ont récemment accueilli un petit garçon dans le monde, ils l’ont nommé Shai Josef Brovarnik. Comme c’est mignon! Quand on a posé à la nouvelle mère Loren la question séculaire de « aimez-vous votre bébé plus que votre mari? » Sa réponse, qu’elle a fournie via son Instagram, était tout simplement la plus douce. « Tu plaisantes? Alex est mon meilleur ami. Ensemble, nous avons créé Shai et nous l’aimons tellement, comme plus que tout, mais je peux honnêtement dire qu’Alex et moi sommes plus amoureux l’un de l’autre maintenant que nous ne l’étions auparavant. » Des yeux de cœur tout le long!

Jusqu’à présent, leur amour semble vraiment réussir. Les deux passeront certainement un bon moment à être parents et à en apprendre davantage sur leur nouveau petit pour le reste de la quarantaine. Les fans les aiment tellement et maintenant qu’ils ont un adorable petit bébé, ils sont encore plus adorables. Voici les aventures de la vie et Loren et Alexei vieillissant ensemble.

