Vous ne l’avez sûrement même pas remarqué, mais Netflix exécute des actions dans l’ombre pour que vous ne perdiez jamais la lecture.

Il y a un an, Netflix a connu une grosse baisse dans le monde qui a laissé les amateurs de plateformes sans leur service pendant plusieurs heures.

Malgré la pertinence que la nouvelle a acquise, la vérité est que depuis lors, cela ne s’est plus produit et, ce qui est plus important, il y a beaucoup de scrutins de sorte que cela se produit très rarement.

Ca parle de quoi? Les ingénieurs du service de streaming Manuel Correa, Arthur Goniberg et Daniel West Ils ont publié un article sur le blog de l’entreprise pour tenter de répondre à cette question.

Nous prévoyons déjà que la technologie de pointe utilisée par Netflix est le grand coupable avec les «sacrifices» que la plate-forme fait lorsque nous l’utilisons sans que nous nous en rendions compte.

Netflix a un grand ami nommé Zuul

Pour éviter les interruptions de service indésirables, Netflix a appliqué à la suite de la grande baisse susmentionnée dans le monde entier un système de délestage progressif auquel la plateforme est soumise en fonction des priorités. Ceci, expliqué de manière intelligible pour l’utilisateur ordinaire, signifie que, lorsque Netflix détecte des problèmes, il arrête d’exécuter des actions moins pertinentes (telles que l’affichage de l’historique, les actions en arrière-plan, le choix de la langue) pour donner la priorité à ce que la lecture continue de fonctionner.

La personne chargée de décider de ce qui est une priorité et de ce qui ne l’est pas le service de raccourci Zuul. Pour cela, il prend en compte trois dimensions qui sont performance, fonctionnalité et criticité, qui divisent le trafic en «non critique», «expérience dégradée» et «critique».

Zuul évaluera la priorité de chaque demande de 1 à 100 en fonction de ses particularités.

Normalement, ni Zuul ni aucun autre mécanisme pour donner la priorité au fonctionnement de Netflix n’auront à agir. Il ne le fera que s’il existe une sorte d’inconvénient en vue. Dans le cas où le problème ne vient pas de Zuul, il commencera à mettre son mécanisme de priorisation en mouvement pour permettre à la lecture de continuer à fonctionner.

le le comportement le plus courant sera de limiter les petites sources de trafic, afin que les utilisateurs puissent toujours continuer à jouer même si dans les tenants et les aboutissants de Netflix, tout ne se passe pas comme il se doit.

En fait, tout au long de 2020, cela s’est déjà produit à plus d’une occasion, mais les utilisateurs ne l’ont même pas remarqué.

Au contraire, si l’un est en difficulté, c’est Zuul lui-même, l’ensemble du service s’effondrera et il y aura une interruption globale du service.

Netflix a affiné son API depuis qu’il est sur le marché afin d’arrêter son service le moins de fois possible et, compte tenu de ce que nous avons vu, cela a fonctionné pour cela.