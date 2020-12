Le travail d’Eiichiro Oda, One Piece, est l’un des plus anciens et des plus réussis de tous les temps. Tant sa série animée que ses romans ont atteint le lectorat et le public, mais quelle est la raison pour laquelle une série reste aussi réussie et fraîche que le premier chapitre?

Nous avons souvent été témoins, en tant que téléspectateurs ou lecteurs, de séries et de sagas qui s’allongeaient, ennuyaient les adeptes. Des parcelles qui prennent plus de temps que nécessaire, peu d’innovation et peu de rebondissements. Cependant, Eiichiro Oda a créé une formule pour éviter cela.

One Piece est une histoire qui avance toujours vers l’objectif des Chapeaux de Paille, trouver le One Piece. Par conséquent, Oda a toute la liberté de créer de nouvelles arches, avec de nouvelles histoires. Car, le vrai divertissement ne fait pas avancer cet objectif, mais regarder l’équipage réussir les tests et les défis de la Grand Line.

Eiichiro Oda a construit une belle histoire avec chaque nouvelle île, qui apporte de nouvelles arches. C’est l’une des forces de One Piece, puisque chaque nouvelle île contient une nouvelle civilisation, de nouveaux problèmes et bien sûr de nouveaux ennemis. D’Arabasta, l’une des premières îles, à Water 7, les Chapeaux de Paille ont parcouru de nouvelles parcelles, toutes plus intéressantes les unes que les autres. C’est l’une des forces du travail d’Eiichiro Oda.

Amélioration de l’art à la remise des diplômes

Une autre clé que One Piece a renforcée a été la qualité de son art. Il n’y a jamais eu de baisse drastique de la qualité de l’art One Piece, ni dans le manga ni dans l’anime.

De plus, le tracé principal de chaque arc est renforcé par les petits tracés internes fournis par Oda. De l’assaut sur Impel Down à la libération du frère de Luffy de l’exécution aux sombres complots de Whole Cake Island. Oda laisse toujours quelque chose de nouveau dans chaque arc, peu importe sa taille, il laissera toujours sa marque sur les spectateurs.

Si vous n’avez pas encore donné de chance à One Piece, il n’est jamais trop tard pour le faire. Aussi long que cela puisse être, s’il réussit, c’est parce qu’il peut offrir un contenu intéressant après près de 1000 épisodes.

