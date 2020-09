Stassi Schroeder a récemment fait sa première apparition à la télévision depuis son licenciement Règles de Vanderpump. L’ancienne star de Bravo est apparue jeudi dernier au Tamron Hall Show, où elle a rompu son silence sur certaines de ses actions insensibles à la race, y compris pourquoi elle a appelé les flics sur l’ancien membre de la distribution Faith Stowers.

Schroeder a obtenu le statut de célébrité comme l’une des stars originales de l’émission dérivée à succès Vanderpump Rules. Le spectacle est devenu un succès en suivant les hauts et les bas des serveurs qui travaillent au restaurant de West Hollywood de Lisa Vanderpump, SUR. L’émission vient de terminer la saison huit lorsque les choses se sont terminées de manière choquante pour Schroeder et Kristen Doute. Les deux membres de la distribution d’origine ont été licenciés de la série après que Stowers ait révélé lors d’un chat en direct Instagram en juin que Schroeder et Doute avaient appelé les flics sur elle pour un vol commis par une autre femme. Bravo a mis fin rapidement à Schroeder et Doute après que l’interview de Stowers soit devenue virale. En outre, les nouveaux arrivants Max Boyens et Brett Caprioni ont également été licenciés après que les fans ont découvert leurs précédents tweets racistes.

Depuis sa sortie, Schroeder a fait une annonce de grossesse et une révélation de son sexe, mais son entretien avec Tamron Hall était la première fois qu’elle parlait de l’incident depuis son licenciement. Bien qu’elle ait réussi à répondre à toutes les questions percutantes, l’auteur de Next Level Basic n’aurait pas été complètement préparé pour l’entrevue. « Stassi ne se sentait pas du tout préparée pour l’interview », a déclaré une source à US Weekly. « Elle n’était pas de bonne humeur par la suite et s’est sentie comme si elle était mise sur la sellette. » et cela a mis l’ancien animateur de podcast un peu mal à l’aise. « Elle a bâti sa marque sur la franchise et l’humour, et elle a peur de faire de faux commentaires ou blagues et de les voir négativement, ce qui a rendu l’interview difficile », a ajouté la source.

Au cours de l’entrevue, Schroeder a révélé qu’elle avait embauché un entraîneur de la diversité après son licenciement pour l’aider à en savoir plus sur l’histoire de l’inégalité raciale en Amérique. Elle a semblé prendre ses responsabilités alors que Hall lui posait des questions sur ses remarques controversées passées sur son podcast et sa photo qu’elle avait une fois téléchargée et qu’elle avait sous-titrée «Nazi Chic». Elle a également partagé les détails menant à elle et Doute appelant les flics sur Stowers et a reconnu à quel point elle avait «tort» de penser qu’elle «résolvait un crime».

Malgré les excuses de Schroeder, les fans ne sont toujours pas sûrs de l’authenticité de ses remords. Bien que Schroeder ne reviendra certainement pas sur le réseau Bravo, Katie Maloney de Vanderpump Rules a récemment révélé qu’elle n’avait aucune idée si l’émission reviendrait la saison prochaine. Après toute la controverse entourant le casting, il vaudrait peut-être mieux dire adieu à cette série.

