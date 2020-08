Vous prenez une capture d’écran, utilisez une application d’édition sur votre mobile et téléchargez-les sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, nous parlons d’une étape par étape que des millions de personnes effectuent dans le monde. Cependant, les résultats ne sont pas toujours ceux attendus. Et la vérité est qu’il n’y a plus d’excuses à ce sujet. Après tout, nous allons partout avec un appareil photo grâce aux smartphones. Maintenant tu t’es déjà demandé pourquoi tu devrais apprendre la photographie?

Dans les lignes suivantes, nous allons essayer de vous donner quelques raisons pour lesquelles vous devriez commencer à vous concentrer, jamais mieux dit, à obtenir de meilleures images que celles que vous obtenez actuellement. Et, à une époque où les téléphones d’un peu plus de 200 euros prennent déjà des photos acceptables, c’est un grand moment historique pour profiter d’un tel outil. Dans les prochaines lignes, nous allons vous donner quelques conseils à cet égard que vous devriez considérer.

Pourquoi apprendre la photographie: les clés pour y parvenir

Comme nous l’avons déjà dit, un grand nombre de situations dans lesquelles les gens prennent des photos avec leur smartphone, comme leurs enfants, leurs animaux de compagnie ou une réunion entre amis, ne se produisent qu’une fois dans leur vie. Vous ne répétez presque jamais votre lune de miel chaque année. Et résolument, votre enfant ne sera plus un bébé à l’avenir. Le moment est donc venu de prendre de bonnes photos.

De plus, il faut garder à l’esprit que l’effort requis pour sortir notre smartphone ou appareil photo, se positionner au bon endroit, et appuyer sur le déclencheur ou l’écran du mobile, n’est rien comparé à un bon résultat. Il suffit d’avoir des connaissances de base en photographie.

En d’autres termes: les photographies que nous prenons maintenant y dureront des mois, des années, voire des décennies. Pourquoi ne pas prendre maintenant quelques semaines pour apprendre la photographie et changer nos souvenirs pour toujours?

Apprenez à afficher les photos de manière permanente

L’une des principales différences qui existent entre un photographe professionnel et quelqu’un qui prend des photos seul est que seul le premier d’entre eux est sûrement conscient que ce moment sera éternel. Ainsi, lorsque vous voyez une œuvre professionnelle, vous remarquerez qu’aucune capture n’est faite à la légère. Dans cette petite dédicace, qui découle de la prise de conscience de la transcendance du moment, se trouve la première différence lors de la photographie.

En fait, au fur et à mesure que vous commencez à prendre de bonnes photos, les images prendront une autre signification pour vous. Vous vous souviendrez progressivement des photos que vous avez prises et de ce qui se passait à l’époque. Vous les passerez en revue fréquemment, peut-être les imprimerez et même les encadrez, ou les donnerez à vos amis. Vous comprendrez donc quelle est la valeur réelle de chacune des photos, et c’est un avantage incontestable par rapport à un simple novice.

Une excellente façon de voyager

Bien que nous puissions prendre de bonnes et intéressantes photographies sans quitter la maison, il est clair que photographie et voyage vont de pair. En fait, prendre un appareil photo lors de votre voyage et prendre des instantanés est l’un des meilleurs moyens d’explorer un nouvel endroit. Et si vous avez un peu de pratique avant, vous remarquerez bientôt à quel point la lumière influence l’apparence des choses, quels sont les meilleurs endroits pour prendre des photos et quelques questions supplémentaires.

Cela ne veut pas dire, en revanche, qu’il faille planifier ses vacances autour de la photographie. Vous pouvez même décider de certaines excursions pour laisser votre appareil photo à l’hôtel pour ne pas être trop chargé. Mais vous saurez apprécier ces petits éléments qui, autrement, passent inaperçus. Parfois, votre simple téléphone vous sauvera.

Une plus grande connexion avec votre maison

Cela peut vous sembler étrange. Cependant, la vérité est que la photographie est un excellent moyen de communication avec notre maison. Grâce aux images, vous réaliserez des choses comme, par exemple, faire attention aux détails de vos repas, prendre soin de vos plantes ou apprendre à votre animal une nouvelle astuce. Vous verrez les changements de comportement des êtres vivants avec les différentes saisons, et les nuances des coins avec ou sans soleil.

Si vous n’explorez généralement pas votre maison et, surtout, si vous avez une maison trop grande ou neuve dont vous n’avez pas encore reconnu les environnements et les espaces, cela peut être un excellent moyen d’y parvenir.

Créativité au pouvoir

Tout cela, sans perdre de vue le fait que les êtres humains sont créatifs par nature. Tout comme certains préfèrent peindre et d’autres écrire, nous avons aussi ceux qui aimeront particulièrement prendre des photos. Même la photographie est l’une des rares impulsions créatives qui s’épanouit de nulle part, et n’a pas besoin d’un contexte spécifique, vous pouvez donc profiter de la façon de travailler ou d’un après-midi d’étude pour prendre des images.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez apprendre la photographie plus tôt. Mais il y en a beaucoup plus!

Partage-le avec tes amis!