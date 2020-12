Une entreprise socialement responsable «ESR» est une entreprise qui fonde sa vision et son engagement sur des politiques, des programmes, des prises de décision et des actions qui profitent à son entreprise et qui, au-delà de ses obligations, ont un impact positif sur les personnes, l’environnement et les communautés dans lesquelles ils opèrent, répondant à leurs attentes.

«ESR» est une reconnaissance accordée par le Centre mexicain de philanthropie -CEMEFI- à travers une évaluation de la transparence, des droits de l’homme, des conditions de travail et de l’environnement, qui doit être documentée et, avec des preuves, présentée au institution.

Ce caractère distinctif n’est accordé qu’aux entreprises qui dépassent 75% de responsabilité sociale et doit, en outre, être endossé année après année pour maintenir la culture de responsabilité d’entreprise en vigueur, qui Groupe de naissance a réalisé pour la deuxième année consécutive.

Selon une étude d’American Express Mexico sur la réflexion des Mexicains sur la responsabilité sociale, devenir une entreprise socialement responsable, en plus d’avoir un impact positif sur la communauté, peut revenir à ces entreprises, dans des modèles commerciaux attrayants pour les consommateurs puisque, selon Une autre étude EDELMAN, une des raisons pour lesquelles les consommateurs préfèrent un «ESR» est que 62% d’entre eux pensent que les marques peuvent faire plus que le gouvernement pour résoudre les problèmes sociaux.

Dans ce sens Groupe de naissance Elle est allée de l’avant, devenant la première agence spécialisée dans le branding Insideout du pays à obtenir cette distinction.

“Les marques sont créées de l’intérieur et se développent à l’extérieur de l’organisation. INSIDEOUT BRANDING est un terme qui stipule que pour faire un bon marketing et une bonne communication externe, vous devez d’abord avoir un très bon travail à l’intérieur, être précisément solide. Et oui, je fais référence à l’endomarketing et à la communication en général, mais pour aller plus loin dans le passé, je parle de la culture de l’entreprise et de tout ce que cela implique. ” a souligné Arturo Ortiz – Directeur de Birth Group.

Dans le monde des organisations, l’environnement de travail est également mesuré et Groupe de naissance comprend l’importance d’observer, d’étudier, de prédire et de profiter des effets positifs d’avoir un excellent climat organisationnel, comprenant que les meilleurs climats donnent de meilleurs résultats. À titre d’exemple, ils sont devenus la première agence de marque Insideout, nommée dans la liste des «Meilleurs lieux de travail 2020» de GREAT PLACE TO WORK.

Pour obtenir cette reconnaissance, l’agence créative a été évaluée sur 6 indicateurs:

• Camaraderie • Fierté

• Impartialité • Respect

• Crédibilité et confiance

GREAT PLACE TO WORK a évalué la qualité de la relation entre les employés et les Groupe de naissance, la relation entre les employés et leur travail et la relation entre les employés et leurs collègues. Il a également analysé la culture de l’organisation, étudié et conseillé sur les politiques et pratiques que le cabinet développe et met en œuvre avec ses collaborateurs et, par conséquent, a évalué GROUPE DE NAISSANCE avec un score de 92 sur 100 points possibles.

Il est important de mentionner que Groupe de naissance est une agence de publicité très créative de Mexico. Elle a 3 ans d’expérience sur le marché et un siège opérationnel dans la ville de Puebla qui prend soin de ses employés ainsi que de ses partenaires stratégiques. Fort de ces reconnaissances importantes liées à l’environnement de travail et à l’engagement social, il devient une référence dans l’industrie nationale des agences de création et de la publicité en privilégiant le bien-être de son équipe de création.

Sa culture qui naît d’aspects transcendantaux tels que la vie quotidienne, notre monde idéal, la productivité et la valeur humaine et repose sur 3 piliers:

B! Coeur, B! Cerveau et B! Muscle.

B! Le cœur fait les choses avec le cœur, le sentiment d’appartenance, de plénitude,

grandir main dans la main et apprécier ce que nous faisons, nous efforçons et célébrons en famille.

B! Le cerveau nous amène à tout remettre en question, à analyser sous différents angles, à être curieux, à être explorateur, courageux et risqué.

Finalement, B! Muscle il s’agit d’agir avec propriété, de ne rien garder pour soi et de faire bouger les choses, toujours avec une longueur d’avance et avec autorité.

Birth recherche les meilleurs talents au Mexique, un talent qui veut renaître jour après jour, qui se met au défi, offre un excellent environnement de travail, c’est pourquoi tout le monde veut travailler chez Birth Group.