Qu’est-ce qu’une zone morte? Vous vous êtes probablement posé cette question dès que vous avez vu le titre de cet article. Si vous faites partie de ceux qui ne connaissent pas ce concept, ne vous inquiétez pas, déroulons-le d’une manière simple.

Une zone morte fait référence dans la zone d’une maison, d’une entreprise ou d’une entreprise où nous n’avons pas de connexion Internet, généralement parce que le signal Wi-Fi n’arrive pas ou qu’il ne le fait pas avec suffisamment d’intensité pour que nous puissions nous connecter de manière acceptable.

Maintenant que vous êtes clair sur le concept, vous avez peut-être pensé “allez, j’en ai un à la maison”. Tu n’est pas le seul, J’en ai aussi eu un, même si heureusement j’ai réussi à le résoudre tout simplement.

Je sais que c’est un problème qui peut être très ennuyeux, mais je suis aussi conscient que nous pouvons le résoudre sans effort, et dans de nombreux cas sans même avoir à faire un investissement économique.à. Pour cette raison, je me suis encouragé à partager cet article avec vous, où je vais vous expliquer trois façons de mettre fin à une zone morte sans avoir à dépenser d’argent.

1.-Déplacer le routeur peut nous aider à mettre fin à une zone morte

Je sais que déplacer le routeur n’est pas toujours facile, surtout lorsque nous avons fait une installation spécifique et que nous voulons le garder connecté par câble à certains appareils, comme le PC par exemple, mais saviez-vous que déplacer le routeur de quelques mètres peut faire une grande différence? Eh bien ça l’est, et ce n’est plus si compliqué.

Par exemple, si vous avez le routeur sur une table et juste à côté du PC, connecté par câble, essayez de le déplacer vers l’extrémité de la table la plus proche de la pièce où vous avez cette zone morte. Dans de nombreux cas, quelque chose d’aussi simple et trivial que cela peut faire la différence entre avoir ou non une connexion Internet dans les coins où nous avons une zone morte parce que la connexion ne finit pas d’arriver de manière stable.

Cependant, soyez très prudent lorsque vous déplacez le routeur, de peur de mettre fin à une zone morte, vous pouvez en créer une autre (ou autres).

2.-Essayez de vous connecter à la norme Wi-Fi 4

Le réseau Wi-Fi 5 utilise la bande 5 GHz, offre des performances supérieures et un signal plus propre car il est soumis à moins d’interférences, mais le réseau Wi-Fi 4 offre une plus grande portée et parvient à atteindre d’autres coins.

Approchez-vous du routeur en suivant les instructions de l’étape précédente et connectez-vous au réseau Wi-Fi 4 peut nous aider à profiter d’une connexion Internet plus qu’acceptable dans un endroit où avant nous n’avions qu’une zone morte, un “rien numérique”.

Si votre routeur ne bascule pas automatiquement la connexion des appareils entre les meilleures bandes, vous devrez effectuer le changement manuellement. Ce n’est pas compliqué, il vous suffira de choisir le réseau 2,4 GHz correspondant et de saisir les données d’accès.

3.-Ouvrir les portes et réduire les obstacles

C’est un mouvement avec lequel nous pouvons très bien compléter les deux précédents. Laisser les portes ouvertes éliminera un obstacle entre le routeur et la zone morte que nous voulons atteindre, et la réduction des obstacles que vous rencontrez en cours de route, ainsi que des sources d’interférences, peut également avoir un impact très positif.

En général, pour mettre fin à une zone morte de la meilleure façon possible, il est recommandé mettre en pratique les trois astuces que nous avons vues dans cet article. Sauf cas extrêmes, on devrait voir de bons résultats, même si on n’arrive pas tout à fait à mettre fin à une zone morte.

Si rien de ce que nous avons dit ne fonctionne, vous n’aurez d’autre choix que d’étendre la portée de votre connexion Internet à l’aide d’un Répéteur Wi-Fi ou API.

