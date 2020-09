On ne peut nier qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux sont une nécessité. Ils sont devenus fondamentaux dans la vie de millions de personnes et c’est précisément pourquoi vous devriez utilisez un widget Instagram sur votre site Web.

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus importants, une plate-forme en constante évolution axée sur les images et les vidéos qui peuvent nous aider à grandir de manière exponentielle.

Ce réseau social nous offre une grande variété d’outils pour interagir avec notre public, allant de: IGTV, balisage multiple, histoires, musique, filtres, possibilité de réaliser des cadeaux, etc. Par conséquent, si nous voulons parler de marketing, c’est quelque chose que nous devons garder à l’esprit lors de la réalisation de notre campagne.

L’importance d’Instagram dans le marketing

Grâce à des outils comme Taggbox Widget, nous pouvons facilement voir tous les aspects du marketing numérique de manière optimisée. De plus, nous devons garder à l’esprit que ajouter un widget à notre site Web cela ne demande pas trop de travail.

Avantages de l’utilisation d’un widget Instagram sur votre site Web

Temps et interaction: Nous ne pouvons pas nier que beaucoup d’entre nous ont passé des heures et des heures à regarder différents contenus sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram. Il est visuellement attrayant, simple à utiliser et nous permet d’accéder à un contenu très intéressant et divertissant.

L’ajout d’un widget sur notre site peut aider à l’améliorer visuellement et à l’utilisateur d’y participer via notre site Web. De cette façon, nous parvenons à le conserver plus longtemps sur le site.

Il est essentiel que vous répondiez aux besoins de l’utilisateur à cet égard, en lui offrant ce qu’il recherche et en lui donnant un contenu plus, intéressant, pertinent et similaire.

Marketing transactionnel et expansion: les widgets nous permettront d’obtenir plus d’influence sociale car nos clients pourront interagir avec le site en question. De cette manière, nous serons en mesure de promouvoir notre marque sans avoir à faire de gros investissements financiers.

L’image de marque: maintenir un profil actif et en forme, avec un contenu connexe et pertinent nous aidera à grandir petit à petit. De cette manière, nous pourrons améliorer progressivement l’image de notre marque pour la rendre toujours plus solide.

Avec cela, nous n’allons pas seulement bâtir une bonne réputation et la confiance de nos clients. Sinon, nous en obtiendrons également de nouveaux au fur et à mesure que différentes personnes parleront de notre marque. Voici, par exemple, les principaux concours multi-tags.

Options d’achat fiables: Instagram est une autre plate-forme lancée pour vendre des produits, nous fournissant différents outils pour vendre des produits directement via nos publications.

En ajoutant un flux et en ajoutant cette option, vous pouvez renforcer la confiance des utilisateurs. En faisant dire des choses positives sur ce que nous avons à offrir, nous obtiendrons rapidement plus de clients.

Très adaptable en termes de design: on trouve différentes options de personnalisation dans les widgets Instagram. Ces widgets peuvent être parfaitement adaptés à la conception du site, prétendant en faire partie. Ceci est essentiel, car il est important que notre site soit visuellement attrayant.

