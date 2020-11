30% du temps de la plupart des consommateurs est consacré aux réseaux sociaux

Pour cette raison, ces plateformes sont devenues l’un des éléments les plus importants de la stratégie marketing des marques.

Et dans ce même sens, ils sont devenus des pionniers de la gamification pour se connecter avec les consommateurs

Il est indéniable que les jeux vidéo ont gagné une place cruciale dans la culture populaire. Ils ont non seulement un rôle actif dans lequel les marques pourraient être positionnées en tant que leaders dans des secteurs externes, tels que le streaming. Ils entraînent également des changements radicaux dans la manière de travailler de divers experts d’autres secteurs, tels que la santé. En marketing, ce phénomène se voit dans la gamification.

Smart Insights définit ce concept fait référence à l’application de techniques de jeu de base (pas seulement des jeux vidéo) à d’autres activités. En ce sens, la gamification peut signifier donner des points ou des médailles aux membres d’une équipe de travail lorsqu’ils atteignent certains jalons. Mais, au sein du marketing, quels avantages peut-il avoir? Selon Likee, il présente quatre avantages concrets:

La gamification améliore l’interaction avec les utilisateurs

Pour les entreprises, c’est tout ce que le public a une bonne interaction avec leurs campagnes commerciales. Plus ces activations génèrent de bruit, plus les résultats de positionnement de la marque pourront être obtenus à l’avenir. Aussi, plus cette dynamique entre entreprises et particuliers est organique, mieux c’est. C’est pourquoi la gamification est si bonne.

À travers les défis, les scores et les classements, les utilisateurs sont incités à continuer de faire partie des activations de marque. Non seulement cela, mais cette gamification donne un point de départ pour interagir avec la communauté. Ceci, partage des scores et même des astuces pour améliorer les performances. Et de cette manière, multipliez l’effet positif de chaque campagne.

Améliorez l’expérience utilisateur

Un défi commun pour les entreprises est de créer des activations qui laissent vraiment un sentiment très positif parmi le public. Avec la gamification, il est plus facile pour les campagnes commerciales d’être bien vues par les utilisateurs. Ceci, car l’expérience peut être portée à un nouveau niveau de personnalisation. Quelque chose qui, en soi, rend les gens plus satisfaits du projet.

Notes connexes

Il est également beaucoup plus facile de détecter les préférences ou de recueillir l’opinion publique avec des stratégies de gamification. Répondre à une enquête peut être la chose la plus ennuyeuse que les marques demandent à leur public. Mais si cela se fait dans le cadre d’une dynamique amusante, ou si des récompenses sont utilisées pour encourager la participation, il est encore plus facile de se connecter avec le public.

La gamification permet de nouvelles formes de promotion

Parfois, il peut être difficile pour une nouvelle version d’attirer l’attention du public. D’autant plus s’il s’agit d’un marché où les marques présentent en permanence des mises à jour et autres actualités au public. En ce sens, la gamification ne peut pas seulement aider à distinguer l’entreprise de ses rivaux. Cela pourrait même réduire certains coûts de mise en œuvre.

Par exemple, il est possible de créer des défis pour que les gens se concurrencent dans une activité spécifique. Si le concours est basé sur un nouveau lancement, chaque contenu sera comme un moyen de promouvoir, de manière organique, la marque. De plus, il a un plus grand potentiel pour devenir viral, car la gamification le rendra attrayant même pour un public en dehors du cercle restreint.

Boostez la fidélité

L’élément peut-être le plus important de la gamification est qu’elle aide les marques à créer une relation plus étroite avec leurs consommateurs. La fidélisation est un concept vraiment crucial pour les entreprises, car elle implique de maintenir l’activité des consommateurs sur le long terme. Et il est beaucoup moins coûteux de garder un client que de l’acquérir et de le perdre rapidement.

La gamification, parce qu’elle est frappante et différente des autres stratégies marketing, a une plus grande probabilité de développer un lien entre les marques et les consommateurs. En même temps, il offre au public une expérience plus riche avec chaque campagne et activation. Et cette valeur ajoutée, même si elle ne semble pas très sophistiquée, peut vraiment faire la différence dans n’importe quel secteur.