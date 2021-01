Écrit par Ricardo Aguilar sur WhatsApp

Facebook, WhatsApp et Instagram, les amis de votre vie privée. Les fuites dans les données de ses utilisateurs, la passivité de Zuckerberg dans l’application de mesures qui résolvent les problèmes de confidentialité et la perte de confiance de ses utilisateurs et actionnaires semblent être le cocktail parfait pour ne recommande pas l’utilisation des applications susmentionnées. La sécurité de Facebook en particulier est remise en question depuis des mois, notamment depuis que le réseau social a été impliqué dans le scandale qui a provoqué la fuite de données de millions d’utilisateurs.

WhatsApp appartient à Facebook, grâce à l’achat du service de messagerie pour 19 milliards de dollars, donc les deux vont de pair, pour le bien et le mal. Le réseau social de Zuckerberg dépasse les 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens, et peut avoir plus de problèmes de confidentialité que vous ne connaissez pas. La désinstallation de WhatsApp de temps en temps peut être une très bonne pratique si vous faites partie de ceux qui cherchent à protéger votre sécurité sur le réseau, et nous vous expliquerons pourquoi.

La raison pour laquelle vous devez désinstaller WhatsApp de temps en temps

Comme nous avons pu le lire sur la BBC, des recherches récentes ont révélé que, malgré le cryptage des conversations WhatsApp, ils laissent une trace sur notre smartphone, et ils sont accessibles sans trop de problèmes. Jonathan Zdziarski, expert en cybersécurité, a déclaré que même si nous supprimons les conversations, leur enregistrement n’est pas supprimé de la base de données d’origine, ce qui laisse un contenu accessible lors d’une attaque.

En pratique, le cryptage n’est qu’un mot qui décrit la difficulté d’accéder aux conversations WhatsApp, mais les possibilités de le faire augmentent de plus en plus. Richard Cassidy, expert en cybersécurité.

En accédant à ce contenu, vous pourriez récupérer une grande partie des fichiers que nous avons supposément supprimés, voire reconstruire le contenu à travers les déchets stockés dans le registre WhatsApp. Un point faible dans la sécurité de l’application qui pourrait conduire à un autre scandale de violation massive de données, comme celui qui a touché plus de 6,8 millions d’utilisateurs il y a à peine quelques jours sur Facebook.

Comment protéger votre registre WhatsApp

De l’avis des experts, il n’y a qu’une seule façon d’effacer cette trace du téléphone et de notre PC, et c’est aussi simple que désinstaller WhatsApp de temps en temps. Ce faisant, tous ces fichiers temporaires qui permettaient d’accéder aux conversations disparaissent, donc la désinstallation de l’application avec une certaine fréquence permettrait d’atteindre cela, au moins, nous n’avons pas un accès complet à nos chats. D’un autre côté, et malgré le problème que cela peut poser pour l’aspect pratique de l’application, recommander de désactiver les sauvegardes cloud, de sorte que lorsque vous supprimez l’application, il n’y a aucune trace des données qui s’y trouvaient.

Mesures peu orthodoxes pour résoudre le problème de base des applications Facebook, la confidentialité. Les derniers scandales renforcent la méfiance à l’égard de l’entreprise, qui traverse son pire moment en termes d’image, et qui devra travailler à fond sur cet aspect pour éviter la perte millionnaire d’utilisateurs qu’il subit depuis quelques années.