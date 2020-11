Les escroqueries en ligne impliquant des personnes connues se multiplient et mettent nos données personnelles en danger.

WhatsApp est l’une des applications les plus utilisées au quotidien sur la planète et notre familiarité avec elle est telle que nous utilisons pour presque tout.

Peu importe le nombre de recommandations de sécurité qu’ils nous font, nous suivons partager des informations sensibles à travers cela peut finir par nous fournir plus d’une aversion. Et non, Nous ne parlons pas uniquement de fichiers image et vidéo, mais aux codes bancaires ou autres mots de passe de comptes personnels à d’autres contacts en qui nous avons confiance. Attention avec ça.

Savoir plus: Espionner WhatsApp est possible et ce sont tous les moyens

L’arnaque qui vole notre compte WhatsApp via un contact de confiance

Il y a quelques semaines, le réseau a été inondé d’informations sur une tentative d’escroquerie via WhatsApp dans le but de voler notre compte. Dans cette nouvelle, il a été alerté que la méthode choisie par les escrocs était la envoyer un WhatsApp à partir d’un contact de confiance de l’utilisateur demandant un code envoyé par erreur.

Si cela nous prend un peu confus, il est probable que nous n’hésitons pas à fournir de telles informations, comme nous n’aurions pas à nous méfier que quelqu’un que tu connais est essayer de voler notre compte WhatsApp. Mais la vérité est que, malheureusement, nous avons des raisons.

Savoir plus: WhatsApp: si vous recevez un message de leur support technique, ignorez-le, c’est une arnaque

Les escroqueries sur le net ont de plus en plus de succès et ce ne sera certainement pas la première ou la dernière que nous rencontrerons de ce type. L’arrivée future des paiements mobiles sur WhatsApp ouvrira également une nouvelle gamme de possibilités de fraude et, par conséquent, nous vous invitons à soyez toujours vigilant.

Peu importe la personne qui vous demande un code, pas même vos proches. Vous devez vous assurer au maximum que quiconque reçoit un code crucial pour tout type d’opération qui vous concerne est digne de confiance. Avec cela, nous ne disons pas que WhatsApp n’est pas un outil sécurisé, mais simplement que mieux vaut prévenir que guérir.

Savoir plus: Guide de sécurité WhatsApp: bonnes pratiques pour sécuriser votre compte

Essayez de fournir le informations moins sensibles possibles via WhatsApp et tout autre outil. En fin de compte, nous savons que vous ne pouvez pas posséder votre vie privée à cent pour cent, et moins à l’époque dans laquelle nous vivons, mais nous pouvons éviter certaines lacunes dans les informations personnelles si nous nous méfions de l’utilisation de nos appareils mobiles. Et oui, qu’on le veuille ou non, ni nos amis ne peuvent être considérés comme une exception dans ce domaine.