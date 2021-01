Pourquoi vous ne devriez pas publier de photos de vos enfants sur Facebook (ou sur tout autre réseau social)

Écrit par Jose García Nieto sur Facebook

Ce n’est un secret pour personne que les réseaux sociaux sont un miroir de nous-mêmes dans lequel nous ne nous montrons pas tels que nous sommes, mais comment nous voulons être vus. Les réseaux regorgent de photos dans lesquelles on sort heureux, entouré d’amis, faisant des choses super amusantes, mais qui publie quelque chose quand ils sont tristes? Personne, parce que personne ne veut être vu triste, non? Une tendance devenue à la mode est partager ou partager des photos de nos enfants bien-aimés (mineurs) pour, d’une certaine manière, se vanter d’eux, et c’est trop dangereux.

Si l’un de vos proches a eu un enfant ces dernières années, vous aurez vu comment son mur Facebook et son profil Instagram étaient remplis de photos de bébé et qui, plus tard, a évolué vers un album de photos de l’enfant sur la plage, faire des grimaces, etc. Ce sont de très belles photos et tout ce que vous voulez, mais c’est une activité dangereuse qui entretient le débat sur la vie privée des mineurs. Le fait qu’ils soient vos enfants ne signifie pas que vous pouvez ignorer leur droit à la vie privée et à la vie privée.

Vous ne savez jamais où une photo innocente de votre enfant peut finir

Qui n’a pas de photo d’un petit nu sur la plage? Ou une photo sans vêtements après que sa mère l’ait sorti de la douche alors qu’il n’avait qu’un ou deux ans? Bien sûr que vous en avez. La différence est que cette photo a été enregistrée dans un album de famille, qui n’a pas été partagée avec le reste du monde de manière massive. Maintenant que cet album a été déplacé vers les médias sociaux, et lorsque vous téléchargez les photos, vous arrêtez de les contrôler.

Tu as ça faux sentiment de sécurité que, en raison du peu de contacts / followers, personne ne verra la photo et que, par conséquent, rien ne se passe (pourquoi la télécharger alors, si personne ne la verra?). Mais il suffit qu’une seule personne télécharge l’image et la diffuse, et je ne pense pas avoir besoin de vous dire où la photo de votre enfant nu sur la plage peut finir, non? Tu ne veux certainement pas que ton cher, joli bébé se retrouve dans un réseau de pornographie juvénile. Cela semble formidable et apocalyptique, mais les choses n’arrivent jamais tant qu’elles ne se produisent pas vraiment, et puis il n’y a pas de retour en arrière.

Une loi concise et peu claire

Dans le cadre de la législation européenne, nous avons le Règlement général sur la protection des données (RGPD), auquel vous pouvez accéder à partir d’ici. À mon avis, il est concis pour les mineurs, puisque le règlement est plus axé sur le traitement que les entreprises (comme Facebook) font des données personnelles. Dans le domaine des mineurs de moins de 16 ans, il est indiqué:

Un tel traitement [de los datos personales introducidos por los menores de 16 años] Il ne sera considéré comme licite que si le consentement a été donné ou autorisé par le titulaire de l’autorité parentale ou de la tutelle sur l’enfant, et uniquement dans la mesure où il a été donné ou autorisé. Les États membres peuvent fixer par la loi un âge inférieur à ces fins, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 13 ans.

Cela draine le renflement, puisque les mineurs n’ont pas à être conscients des données qu’ils entrent dans ces plateformes, il laisse donc sur les épaules des parents ou des tuteurs le enseignez à vos enfants ce qu’ils devraient et ne devraient pas présenter et surveiller leur utilisation. Cependant, il ne dit rien sur l’acte même de partage de contenu dans lequel apparaissent des mineurs. De cette manière, Il appartient aux pays d’appliquer la loi selon leurs propres systèmes juridiques.

Cas dans lesquels le partage a été puni

Italie, France, Autriche et même Espagne ont déjà statué sur la question du partage, même si malheureusement la chose n’est pas du tout claire, laissant dans de nombreux cas à la merci du responsabilité et bon sens le partage ou non de photos de mineurs sur les réseaux sociaux. Et nous savons tous ce qui se passe lorsque la responsabilité et le bon sens sont utilisés.

Récemment, la Cour de Rome (Italie) a rendu un jugement condamnant une mère à supprimer toutes les photos que vous avez publiées sur Facebook de votre enfant, sous une amende de 10 000 euros. Pour sa part, France a adopté un règlement en 2016 par lequel un père pouvait être condamné à un an de prison et 45 mille euros d’amende pour avoir publié des photos, des vidéos ou des détails intimes de leurs enfants (les heures de classe, les vêtements qu’ils portent…).

L’Autriche Il a également été le protagoniste il y a quelque temps de la plainte qu’un fils a portée contre sa mère pour avoir partagé des photos de lui quand il était petit. Ceci, selon la loi autrichienne, est sanctionné par un amende jusqu’à 10000 euros. Pour sa part, Cour suprême espagnole a déclaré en 2015 que le partage ne peut être pénalisé si cela est effectué sans le consentement de l’un des parents ou représentants légaux du mineur, c’est-à-dire que si votre père donne son consentement, il peut télécharger des photos de vous même si vous êtes mineur, et nous revenons au même sujet: la responsabilité et le bon sens.

Mon conseil? Ne fais pas ça même si tu peux

Nous revenons à l’idée d’avant: Ce n’est pas parce que la loi vous permet de le faire que vous devez. Avant de télécharger une photo, pensez à ce que vous ressentiriez si vos parents montraient ces photos intimes de votre bébé à tous leurs amis et aux gens qui étaient dans la rue. Mettez-vous à la place de votre fils de 18 ans, quand il voit ce que vous avez fait à son image, à sa vie privée et à sa dignité, et qu’il pèse.

Les réseaux sociaux sont un monde cruel et impitoyable avec pratiquement aucune barrière (au-delà de ceux du «bon sens» et de la «responsabilité»). C’est à vous de prendre la bonne décision.

La source: EuropaPress