D’où vient le nom Xiaomi? Découvrez l’un des secrets les plus curieux de l’histoire de l’entreprise chinoise.

Écrit par Christian Collado

Si jamais tu te demandes d’où vient le nom XiaomiAujourd’hui, vous aurez la réponse du fondateur même de l’entreprise.

Lei Jun, co-fondateur et actuel PDG de la firme de Pékin des appareils électroniques et des services Internet, a voulu clarifier l’un des des doutes plus répandus à propos de l’entreprise, en donnant un aperçu des origines de la marque et en profitant de l’occasion pour révéler certains des secrets les mieux gardés de Xiaomi.

Bien plus qu’un grain de riz

Ce n’est pas la première fois que nous entendons comment le Le nom Xiaomi fait référence au mot chinois qui fait référence au millet ou au riz. Mais la vérité est qu’il y a beaucoup plus derrière ce nom.

Lei Jun lui-même a plus d’une fois lié la partie «Xiao» du nom de la marque à un concept bouddhiste qui indique qu ‘«un seul grain de riz d’un bouddhiste est aussi gros qu’une montagne».

Sous ce dicton populaire, Xiaomi implique sa philosophie de travailler à partir de petites choses pour atteindre quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, une grande partie du conseil d’administration de la société a décidé d’utiliser ce nom dès que quelqu’un l’a proposé, déclarant que «Internet est intrinsèquement insaisissable. Nous ne prendrons pas le grand mais le petit. Appelons cela Xiaomi ».

Quant à la partie «Mon», elle n’est certainement pas si philosophique ou drôle, car c’est un acronyme pour «Internet mobile», les deux domaines que l’entreprise aspire à conquérir à travers ses produits et services.

Cependant, à l’occasion, les directeurs de l’entreprise ont parlé de ce qui aurait pu être les autres noms de Xiaomi. En ce sens, Jun explique comment l’entreprise a considéré des noms tels que «Red Star», «Red Pepper» et «Black Rice» pour donner un nom à l’entreprise qui deviendrait un jour l’une des plus grandes au monde dans l’industrie Téléphone.

Ce n’est qu’une des nombreuses curiosités sur Xiaomi que beaucoup de gens ne connaissent pas, pas même ses fans les plus fervents. Un autre tout aussi intéressant est la signification des lettres X, C, A … que la firme utilise pour nommer certains de ses mobiles.