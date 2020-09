L’entrepreneur de Seattle Kristen Hamilton au . Startup Day 2015 (Photo . File)

Note de l’éditeur: Kristen Hamilton est une entrepreneure et investisseur de Seattle qui a cofondé Koru et Onvia, aidant à diriger cette dernière société vers une offre publique initiale en 2000. Elle a écrit ce commentaire en réponse à l’enquête et à l’histoire de . sur le manque de femmes à la tête entreprises aux introductions en bourse.

La réponse courte que j’ai sur la raison pour laquelle si peu de femmes dirigent des entreprises par le biais d’introductions en bourse est que le jeu qui doit être joué pour y parvenir a été conçu, défini et largement joué par des hommes (hommes blancs en particulier).

Pour qu’une femme réussisse dans les échelons supérieurs, il y a une myriade de défis. Pour les femmes qui ont été les vraies pionnières, qui ont aidé à ouvrir la voie pour moi et ma fraternité, je pense qu’il n’y avait qu’une seule solution: être autant que possible un homme.

Cette femme PDG de 35 ans est sur le point de casser le plafond de verre, brisant un triste bilan d’introduction en bourse

En raison du travail héroïque que ces femmes ont accompli, notre génération de dirigeantes a un ensemble d’options légèrement meilleur: nous pouvons essayer des versions adaptées de be-like-a-man, nous pouvons trouver un moyen d’être accepté comme l’un des garçons. (par exemple, j’aime vraiment les sports extrêmes), ou je suis fermement convaincu de ce que nous sommes, en adoptant une approche différente de certaines ou même de la plupart des choses, et j’espère trouver des alliés parmi les PDG / fondateurs.

Mon parcours personnel a été d’essayer ces trois éléments au fil du temps.

En 2000, nous avons demandé à Onvia d’entrer en bourse. J’ai cofondé l’entreprise avec mon cher ami Glenn Ballman. Je pense que nous avons été des partenaires égaux – il voulait démarrer une entreprise de commerce électronique, et je lui ai dit que si nous nous concentrions sur les petites entreprises et les installions à Seattle (nous n’aurions pas levé l’argent au Canada à l’époque), J’y étais. Nous étions tous les deux à chaque réunion de collecte de fonds pour l’entreprise, y compris la tournée d’introduction en bourse. J’ai fait appel à notre président du conseil d’administration et j’ai embauché un grand nombre des meilleurs dirigeants que nous avions (comme Clayton Lewis).

Notre conseil d’administration, dirigé par Nancy Schoendorf, l’un des meilleurs VC de la Silicon Valley à l’époque, a clairement indiqué que je devais être sur la tournée avec Glenn et notre directeur financier. Je suis également resté chez Onvia après l’introduction en bourse plus longtemps que Glenn, pour diriger le travail de repositionnement de l’entreprise après le crash de la dot-com.

Tout cela pour dire – c’était une situation inhabituelle et je crois que je mérite le même crédit que Glenn pour avoir dirigé cette entreprise depuis le début jusqu’à l’introduction en bourse. Beaucoup de gens encore à Seattle étaient à l’intérieur pour voir cela se produire.

À l’époque d’Onvia, nous étions si loin de tout type de mouvement Me Too que je me souviens d’une seule femme à qui j’ai parlé du club de garçons dans lequel nous vivions, et c’était dans une conversation de fin de soirée avec Heidi Messer lors de l’un des week-ends de gâchis. longues fêtes que les VC organisaient à l’époque.

Nous appelions ça une nuit parce que la fête était une fête de la saucisse. Mon approche était alors de garder la tête baissée et de me concentrer sur le travail.

J’ai refusé de reconnaître un plafond de verre. Parler d’un seul ne lui a donné qu’une légitimité dans mon esprit.

Après des années à essayer des personnages que je pensais que ceux qui avaient du pouvoir voulaient, je me suis perdu.

J’ai réalisé avec le temps que cela avait peut-être fonctionné pour moi, mais cela ne servait pas à améliorer les choses en général ou pour les autres. Les 15 années écoulées entre la création d’Onvia et Koru comprenaient deux séjours chez Microsoft et le poste de directeur des opérations d’une ONG mondiale. Je n’avais plus le luxe de garder la tête baissée et de me concentrer sur le travail. La politique, les préjugés et les injustices sur le lieu de travail nous ont rendu plus sages et parfois nous avons eu envie de retourner travailler dans une ferme équestre ou un guide de montagne!

J’ai résisté à devenir PDG à l’époque d’Onvia, lorsque notre directeur financier a spécifiquement suggéré que je devrais assumer le rôle après Glenn, et lorsque je réfléchissais avec le PDG de WTIA, Michael Schutzler, à des idées pour une nouvelle société ultérieure.

Il m’a finalement dit: «Personne ne se sent jamais prêt à devenir PDG. Tu es prêt! »

J’ai résisté parce que je connaissais le jeu et combien il serait difficile d’y réussir. Je l’ai fait cependant, et ce fut un voyage sans précédent de croissance et de douleur.

Ce que j’ai appris, et le simple conseil que je partagerais avec d’autres femmes PDG, c’est que pour être mon meilleur leader, je dois toujours être mon moi le plus authentique.

Plus facile à dire qu’à faire.

Après des années à essayer des personnages que je pensais que ceux qui avaient du pouvoir voulaient, je me suis perdu. Il a fallu un vrai travail (et l’aide des coachs et de mon co-fondateur Josh Jarrett chez Koru, et du programme Leaders In Tech) pour redécouvrir et renouer avec mon cœur de moi, puis apprendre à diriger à partir de cet endroit.

J’ai appris que c’était un énorme avantage d’être une femme dirigeante en tant que femme, avec la confiance acquise par l’expérience, et l’amitié et le soutien de tant d’autres fondateurs (surtout des hommes) qui ont vécu une expérience similaire. Je remarque plus de ces pairs masculins qui se penchent pour écouter maintenant quand je dis ma vérité.

Alors maintenant, je me sens actualisé en tant que leader mais hélas, je ne siège toujours pas au sommet ou au conseil d’administration d’une entreprise publique. Pourquoi?

Eh bien, malgré les choses que j’ai faites et les faits objectifs qui disent que je suis qualifié, c’est toujours un jeu de chiffres. Et les chiffres ne sont pas en notre faveur en tant que femmes.