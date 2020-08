Depuis la sortie de l’iPhone 7, nous avons vu presque tous les fabricants de téléphones abandonner les prises casque de leurs téléphones haut de gamme. Samsung a été un élément remarquable pendant un certain temps, mais même il a supprimé le port du Note 10 l’année dernière.

Il est facile de voir pourquoi l’ensemble de l’industrie a suivi cette voie. En retirant la prise casque de leurs téléphones phares, les fabricants pourraient plus facilement faire de l’étui une paire d’écouteurs Bluetooth qu’il fallait absolument acheter.

Mais un autre changement pourrait être à l’horizon. Le prochain Xperia 5 II de Sony a récemment fui, avec une prise casque là où son prédécesseur en manquait une. Nous avons également vu des options de milieu de gamme convaincantes comme le Pixel 4a, notamment la vénérable prise casque.

Supposons que le Xperia 5 II marque un tournant et que les téléphones Android haut de gamme avec prises casque deviennent plus courants. Achèteriez-vous l’un de ces appareils? Pour aller plus loin, utiliseriez-vous fréquemment la prise casque de votre nouveau téléphone?

Il est probablement prudent de dire que la plupart d’entre nous, malgré toutes les plaintes que nous avons formulées lorsque les compagnies de téléphone ont commencé à retirer la prise casque, en sommes venus à aimer les choses telles qu’elles sont avec les écouteurs Bluetooth.

À l’époque où je me rendais au bureau, je suis tombé amoureux de mon casque antibruit Sony WH-1000XM3. Ils ont facilité la tâche de s’asseoir dans le bus ou le métro et de profiter d’un podcast ou d’un livre sans interruption. Le fait qu’il n’y ait pas de câble les reliant à mon téléphone en a fait un atout majeur lorsque je suis arrivé à destination et que le moment est venu de déménager. Au moins en ce qui concerne mon téléphone, je ne me vois pas revenir aux écouteurs filaires. Mais c’est juste moi.

