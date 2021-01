Telegram n’est peut-être pas aussi sûr qu’il y paraît. Voici les méthodes que les pirates peuvent utiliser pour vous espionner et comment vous défendre contre eux.

La sécurité de ses utilisateurs est le principal atout de Telegram pour lutter contre des rivaux comme WhatsApp, ou du moins dans cet aspect son créateur Pavel Durov se réfugie constamment. Sans aller plus loin, le PDG de Telegram a commencé 2021 en soulignant que WhatsApp n’est pas une plateforme de communication sécurisée, une affirmation que nous avons déjà entendue de sa part à plusieurs reprises.

D’accord, l’application de messagerie appartenant à Facebook n’est peut-être pas aussi sécurisée, mais Telegram est-il vraiment? Vos conversations sont-elles aussi protégées qu’elles le paraissent? Dans ce guide, nous passons en revue les méthodes que les pirates peuvent utiliser pour vous espionner sur Telegram, quelque chose de très dangereux si nous prenons en compte les données privées que vous partagez via le service.

En plus de connaître ces méthodes, nous verrons comment savoir s’ils vous espionnent sur Telegram et quels sont les outils de sécurité proposés par la plateforme pour vous protéger contre cet éventuel espionnage.

Première chose: est-il possible d’espionner Telegram?

La réponse est claire: oui, il est possible d’espionner Telegram, et aussi illégale. Les pirates peuvent utiliser diverses méthodes, certaines plus simples et d’autres plus compliquées, pour accéder à votre compte et, ainsi, à toutes les conversations que vous avez sur la plateforme de messagerie.

Sachant que oui, l’espionnage de Telegram est une possibilité, il est temps de voir quelle sécurité le service utilise pour protéger vos informations privées.

Quel type de sécurité Telegram inclut-il?

Comme l’explique Telegram sur son site Internet, la plateforme utilise le protocole MTProto pour s’assurer que la sécurité des messages n’est pas incompatible avec leur envoi à haute vitesse et fiabilité même sur des connexions faibles.

En outre, Telegram a deux couches de cryptage sécurisé. Tout d’abord, il dispose d’un cryptage serveur-client qui agit sur les chats dans le cloud, à la fois individuels et en groupe.

De plus, dans le cas des chats secrets, il est ajouté une deuxième couche de chiffrement client-client qui permet au contenu échangé d’être encore plus sécurisé. D’autre part, Telegram ajoute ce qui suit:

Le processus est basé sur un cryptage AES symétrique 256 bits, un cryptage RSA 2048 et un échange de clés sécurisé Diffie-Hellman.

Suite aux explications de Telegram, sa plateforme de messagerie c’est l’un des plus sûrs que vous puissiez utiliser, en particulier par rapport à WhatsApp ou Line -ils sont spécifiquement mentionnés-. Cependant, il existe plusieurs méthodes que les pirates peuvent utiliser pour accéder à vos conversations Telegram.

Quels sont les moyens d’espionner Telegram?

Autant qu’il se vante de la sécurité, et quel que soit le niveau de cryptage de bout en bout, Telegram n’est pas infaillible. Ensuite, nous voyons les options les plus courantes qui peuvent utiliser des pirates pour espionner votre compte. Nous le répétons, ce sont de vraies méthodes, mais pas pour cette raison légale.

Spyware

L’une des méthodes les plus connues pour espionner le compte Telegram d’un autre utilisateur, et son téléphone mobile en général, est installer des programmes et des applications dans le terminal spécifiquement dédié à cela. Par exemple, mSpy est un logiciel né dans le but de surveiller les téléphones des enfants, mais il peut clairement être mal utilisé.

Avec l’installation de ce type de programme sur votre mobile, le hacker peut voir tout ce que vous faites avec lui, y compris comment vous parlez sur Telegram et toutes les informations que vous échangez avec d’autres utilisateurs.

Comme point positif, sachez que les pirates ont besoin d’un accès direct à votre téléphone pour installer ces types d’applications. Il y a aussi un détail négatif, c’est qu’ils sont programmes invisibles dont vous ne pourrez pas percevoir la présence sur votre mobile, ce qui rend sa découverte extrêmement difficile.

Ouvrir des sessions Web Telegram

Vous êtes au travail, dans la bibliothèque ou en utilisant l’ordinateur d’un ami pour répondre aux messages en attente via le Web Telegram. Ensuite, lorsque vous avez terminé, vous oubliez que vous utilisiez la plateforme et vous éteignez l’ordinateur avec la session toujours ouverte. Quand quelqu’un d’autre utilise le PC, il aura un accès direct à votre compte Telegram et pourra vous espionner sans que vous vous en rendiez compte.

Bien que cela puisse sembler idiot, laisser Telegram Web ouvert sur un ordinateur peut vous jouer un tour, vous devez donc porter une attention particulière à la déconnexion avant d’éteindre l’appareil. Dans ce cas, la responsabilité principale est sur vous.

Accédez à votre ordinateur à distance

L’utilisation de Telegram sur votre ordinateur est possible via la version Web et la version de bureau. C’est toujours plus sûr que de l’utiliser sur l’ordinateur de quelqu’un d’autre, comme nous l’avons vu auparavant, mais il existe une option qui met en danger la confidentialité de vos conversations même si vous utilisez Telegram sur votre PC.

On se réfère à accès à distance à votre ordinateur par des pirates, à nouveau en utilisant un logiciel développé spécifiquement pour cette fonction. Grâce à cet accès à distance à votre ordinateur, les pirates peuvent voir tout ce que vous faites avec l’appareil et également le contrôler. Si vous utilisez Telegram sur votre ordinateur, ils pourraient voir vos chats sans aucun problème et toutes les informations personnelles que vous partagez sur eux.

Comment rendre Telegram plus sécurisé

Bien qu’il existe des programmes d’espionnage contre lesquels vous ne pouvez pas faire grand-chose, en plus de formater votre mobile ou votre ordinateur, il y en a outils et pratiques qui peuvent vous aider à sécuriser Telegram.

Tirez le meilleur parti des paramètres de sécurité

L’une des principales différences entre WhatsApp et Telegram est que ce dernier offre plus outils pour les utilisateurs liés à la sécurité et à la confidentialité. En accédant à Paramètres> Confidentialité et sécurité, vous pouvez configurer des fonctions telles que qui peut voir votre numéro de téléphone, vos photos de profil ou qui peut vous appeler.

Vous pouvez aussi créer également un code de verrouillage qui doit être saisi chaque fois que vous souhaitez utiliser l’application et activer la vérification en deux étapes.

Un autre outil Telegram qui rend l’espionnage difficile par les pirates informatiques est le chat secret, grâce auquel vous pouvez discuter avec un autre utilisateur avec certains avantages de sécurité. Par exemple, les messages ne sont pas enregistrés dans le cloud, ils s’autodétruisent et leur contenu n’apparaît jamais dans les notifications.

Sans aucun doute, l’un des meilleurs moyens de vous protéger contre l’espionnage est d’utiliser les outils que Telegram vous propose. De là, nous vous encourageons à essayez chacun d’eux pour savoir ce qu’ils peuvent vous offrir.

Toujours fermer les sessions ouvertes

Nous vous l’avons déjà dit, mais nous le répétons encore car c’est quelque chose d’extrêmement important. Rappelles toi fermez toujours la session Web Telegram lorsque vous utilisez la plate-forme à partir d’un ordinateur qui n’est pas le vôtre.

Cela semble sans importance, mais si vous ne fermez pas l’accès à votre nom d’utilisateur, vous donnez à d’autres personnes un accès direct à toutes vos discussions. Cliquez simplement sur le bouton avec trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche, entrez Paramètres et cliquez sur “Fermer la session”.

Méfiez-vous des réseaux publics

Enfin, la dernière recommandation que nous faisons pour éviter d’être espionné sur Telegram est d’être très prudent lorsque vous vous connectez à des réseaux publics, comme ceux des bars, des aéroports ou des centres commerciaux. Toute personne ayant des connaissances informatiques avancées peut explorer la connexion entre votre appareil et le réseau public et intercepter toutes les informations partagées, y compris tout celui de Telegram.

Comment savoir s’ils m’espionnent en ce moment?

Ok, toutes les informations dont nous avons discuté jusqu’à présent sont très importantes, mais comment pouvez-vous vraiment savoir si elles vous espionnent sur Telegram? Comme dans WhatsApp, dans Telegram, vous pouvez voir une liste avec toutes les sessions actives sur votre compte.

Il suffit d’entrer dans ce menu et d’analyser chacune des sessions pour savoir si elles sont toutes à vous ou s’il y a un infiltrateur. Si vous soupçonnez le danger de certaines des sessions répertoriées, il suffit de le fermer. Suivez ces étapes pour accéder aux sessions Telegram ouvertes et supprimer celles qui ne sont pas approuvées:

Ouvrez Telegram, faites glisser le menu de gauche et cliquez sur “Réglages”Cliquer sur “Confidentialité et sécurité”Dans la section “Sécurité”, appuyez sur “Sessions actives”Analysez chacun d’eux et appuyez sur une session pour la fermer si cela vous semble dangereux.

N’oubliez pas l’importance de cette fonction à chaque fois que vous pensez être espionné sur Telegram. En revanche, si vous percevez en permanence des comportements suspects de votre compte ou directement de votre téléphone, ils peuvent avoir installé un programme de surveillance pour vous espionner, comme nous l’avons vu auparavant. Dans ce cas, juste formater le mobile pour supprimer n’importe quelle application de ces caractéristiques.