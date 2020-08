Livres de Powell à Portland. (Photo . / Kurt Schlosser)

Powell’s Books, la vénérable librairie indépendante de Portland, en a assez d’Amazon et ne vendra plus de livres sur le marché du géant de la technologie.

Dans une lettre adressée mercredi à la communauté de clients du magasin, la propriétaire et PDG de Powell, Emily Powell, a déclaré qu’elle prenait la parole pour marquer la Journée de la librairie indépendante, qui tombe samedi.

«Pendant trop longtemps, nous avons observé l’impact néfaste des activités d’Amazon sur nos communautés et le monde de la librairie indépendante», a écrit Powell. «Nous comprenons que dans de nombreuses communautés, Amazon – et les grandes chaînes de vente au détail – sont devenues la seule option. Et pourtant, lorsqu’il s’agit de notre communauté locale et de la communauté des librairies indépendantes aux États-Unis, nous devons prendre position.

«La vitalité de nos voisins et quartiers dépend de la capacité des entreprises locales à prospérer», a-t-elle poursuivi. «Nous ne participerons pas à saper cette vitalité.»

Powell’s, qui est à Portland depuis 1971, a été durement touché par la pandémie de coronavirus quand il a été contraint de fermer en mars et que 300 employés étaient sans travail. Powell a déclaré à The Oregonian en mai qu’elle était soutenue par une vague de soutien de la part des amateurs de livres et que le magasin survivrait.

«Nous restons reconnaissants pour vos commandes en ligne», a déclaré Powell dans un autre message de la communauté le 16 juillet. «Après une première poussée de soutien à la mi-mars après la fermeture de nos magasins, les ventes ont continué de baisser, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour inverser cette tendance et trouver des moyens de poursuivre nos activités. »

Voici la lettre complète d’Emily Powell, datée du 26 août: